Seduc abre 350 vagas para cursos gratuitos de Libras esta semana

Data: 22/01/2019



A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) está ofertando 350 vagas para cursos gratuitos da Língua Brasileira de Sinais (Libras). As aulas acontecem no Centro de Atendimento à Pessoa com Surdez Joelina Cerqueira (CAS), na Jatiúca, e na Escola Estadual Tavares Bastos, na Praça do Centenário, no Farol. As matrículas serão presenciais em ambas as instituições.

A primeira a abrir matrículas é o CAS, que, nesta quinta-feira (24), promove inscrições para 200 vagas do Básico 1 de Libras (nível iniciante). O atendimento será das 8h às 12h na sede do CAS, na Rua Ernesto Gomes Maranhão, na Jatiúca, próximo à Escola Estadual Rosalvo Lobo e à feirinha da Jatiúca.

Já na Escola Estadual Tavares Bastos, são 150 vagas – 100 para o Básico 1 e 50 para o Básico 2 – e as matrículas acontecem na próxima segunda-feira (28), no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Em ambos os casos, as matrículas serão por ordem de chegada e, devido à alta procura, é possível que as vagas sejam preenchidas antes do final do horário de atendimento. Por isso, recomenda-se que o interessado chegue cedo ao local de matrículas.

Tanto para o CAS como para a Tavares Batos, a documentação requerida é a mesma: foto 3×4, RG, CPF e comprovante de residência (originais e cópias). Caso menor de 18 anos, pais e/ou responsáveis legais devem comparecer para efetivar a inscrição. Os cursos são abertos para toda a comunidade e a idade mínima de inscrição é de 15 anos de idade.

Importância da Libras

A supervisora de Educação Especial da Seduc, Lorena Leão, aponta a importância da língua de sinais como ferramenta de inclusão social e para a qualificação profissional.

“O curso de Libras é um aprendizado para a vida, ela se tornou tão importante que existem leis que dispõem sobre ela. Libras se faz essencial para o convívio cada vez mais acessível na sociedade. Ela permite acessibilidade, a promoção da inclusão social e possibilita a integração no âmbito educacional. O curso se torna um destaque no currículo profissional de diversas áreas”, relata.

Aulas

No CAS, as aulas iniciam a partir da primeira segunda-feira de fevereiro (04/02) e vão até junho deste ano. Na Tavares Bastos, uma segunda turma inicia em março, com término das aulas em julho. O curso é composto de uma aula semanal, no período noturno, de 19h às 21h30, na Escola Tavares Bastos e nos turnos matutino e vespertino no CAS.

Calendário

Dia 24 de janeiro – Matrículas de Libras no Centro de Atendimento à Pessoa com Surdez Joelina Cerqueira (CAS), nível Básico 1, Rua Ernesto Gomes Maranhão (ao lado da Escola Estadual Rosalvo Lobo), na Jatiúca, das 8h às 12h;

Dia 28 de janeiro – Matrículas de Libras na Escola Estadual Tavares Bastos, níveis Básico 1 e 2, na Praça do Centenário, Farol, no horário de 8h às 11h e 13h às 17h.

Fonte: Agência Alagoas