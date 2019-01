Sobe para 40 o número de municípios em situação de emergência por causa da seca em Alagoas

Data: 23/01/2019



Subiu para 40 o número de municípios em Alagoas em situação de emergência por causa da seca. Este número foi atualizado nesta terça-feira (22) após o Governo Federal reconhecer a emergência do município de Belém, na região do Agreste, em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Além de Belém, o município de Olho D’água Grande também chegou a ser reconhecido pela União na última terça (15) por conta da seca.

Por conta disso, atualmente, o Estado tem 40 municípios em situação de emergência pela seca e habilitados para receber recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional a fim de ajudar a diminuir o efeitos provocados pela estiagem (veja lista completa dos municípios no fim do texto).

A portaria do DOU não informou quanto deverá ser repassado ao município e nem por quantos dias o reconhecimento de emergência deve durar.

Das 40 cidades de Alagoas em situação de emergência, 38 delas já haviam sido reconhecidas pela União em agosto de 2018, com um decreto válido por 180 dias, que foi renovado pelo Governo do Estado na última quinta (17).

Entre janeiro e julho de 2018, o estado já havia recebido R$ 12,1 milhões em recursos para o combate à estiagem.

Municípios alagoanos com situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal:

Água Branca;

Arapiraca;

Batalha;

Belo Monte;

Belém;

Cacimbinhas;

Canapi;

Carneiros;

Craíbas;

Coité do Nóia;

Delmiro Gouveia;

Dois Riachos;

Estrela de Alagoas;

Girau do Ponciano;

Inhapi;

Igaci;

Jacaré dos Homens;

Jaramataia;

Lagoa da Canoa;

Major Izidoro;

Maravilha;

Mata Grande;

Minador do Negrão;

Monteirópolis;

Olho D’Água das Flores;

Olho D’Água do Casado;

Olivença;

Ouro Branco;

Olho D’Água Grande

Palestina;

Palmeira dos Índios;

Pão de Açúcar;

Pariconha;

Piranhas;

Poço das Trincheiras;

Quebrangulo;

Santana do Ipanema;

São José da Tapera;

Senador Rui Palmeira;

Traipu.

