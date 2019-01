Coruripe trabalha forte para enfrentar o Dimensão Capela, no sábado

Data: 24/01/2019



O elenco do Coruripe segue trabalhando no Gerson Amaral, sob o comando do técnico Elenilson Santos visando a primeira vitória no Campeonato Alagoano. Após estrear com derrota no Estadual diante do CRB por 1×0 no Rei Pelé, o Hulk Praiano busca agora a reabilitação contra o Dimensão Capela, próximo sábado (26), às 19h, pela 2ª rodada da competição.

Para a partida contra o time de Capela, o técnico Elenilson Santos corre o risco de perder o zagueiro Edson Veneno, que está com uma tendinite e não participou de parte dos treinos desta semana. Outro que também não está 100% é o lateral direito Pinheirinho. O jogador sentiu um desconforto muscular na panturrilha esquerda, mas deve ir para o jogo no Estádio Gerson Amaral.

Aliás, a direção do Coruripe já anunciou os preços dos ingressos para o duelo do próximo sábado, e com uma promoção. O torcedor alviverde que comprar os bilhetes de forma antecipada irão pagar R$ 15, já no dia do jogo, o valor será de R$ 20, com direito a meia-entrada.

Regularizado

Nessa quarta-feira, o nome do atacante Alef Manga, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e com isso o jogador está liberado para estrear com a camisa do Hulk no Estadual.

Fonte: Gazetaweb