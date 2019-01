Operação do MP-AL prende policiais militares acusados de organização criminosa em Alagoas

Data: 24/01/2019



Três policiais militares e outras quatro pessoas foram presas em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Alagoas (MP-AL), nesta quinta-feira (24), em Maceió e Santa Luzia do Norte.

Segundo o MP, os policiais militares envolvidos na operação chefiavam uma organização criminosa envolvida em crimes de roubo, tráfico de drogas e armas e invasão a residências.

Os policiais presos na operação são:

* Soldado Cyro da Vera Cruz Neto, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran). Ele já tinha sido indiciado por atirar na perna de um flanelinha durante uma confusão no estacionamento do Fórum da Capital;

* Tenente Tiago da Silva Duarte, lotado na 5ª Companhia Independente de Marechal Deodoro;

* Tenente Wellington Aureliano da Silva, que trabalha na 3ª Companhia Independente de Paripueira;

As outras pessoas presas foram Neilson Santos Dantas, Romoaldo de Souza da Silva, Dênis Novaes dos Reis Silva e um homem identificado apenas como Ramon.

Em nota, a Polícia Militar de Alagoas disse que tão logo seja oficiada pelas prisões de militares realizadas durante a Operação Expurgo, tomará as medidas cabíveis quanto a apuração da conduta dos envolvidos. A PM reitera ainda que não compactua com o desvio da conduta de seus agentes, tanto no exercício da atividade policial ou fora dele, e sempre vela pelo cumprimento do dever legal.

Foram cumpridos 21 mandados de prisão e de busca e apreensão, todos expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

Dos 10 mandados de prisão temporária, foram dois contra oficiais da Polícia Militar e três contra praças da PM.

A polícia ainda busca os dois policiais foragidos e uma outra pessoa que também tem envolvimento com o grupo.

A operação foi nomeada de “Expurgo” porque essa palavra significa “eliminar algo, no sentido de desfazer-se de um problema”.



Fonte: G1/AL