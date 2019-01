Projeto Velho Chico tem o objetivo de trazer europeus para Alagoas

Data: 24/01/2019



A gerente geral da empresa Grou Portugal, DMC Turismo/Lisboa, Renata Maida comentou sobre o projeto Caminhos do Velho Chico, que está protocolado na Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Turismo (Sedetur) e tem o objetivo de viabilizar o fluxo emissivo de turistas de Portugal para Alagoas.

Segundo Renata Maida, a Grou tem parceria com operadoras portuguesas que vendem vários destinos no Brasil e o Projeto Caminhos do Velho Chico é um produto novo, que possibilitará a oferta de um mix de praia, rio, cânions com as cidades de Penedo, Piranhas e Maceió, que atualmente é a mais badalada do Nordeste.

As cidades de Piranhas, com as regiões dos Cânions e Penedo, com seu acervo arquitetônico e as prainhas, ilhas fluviais e ainda o passeio à Foz do São Francisco, continuem o que se tem mais novo e belo no Nordeste brasileiro, que vem a cada ano recebendo mais turistas europeus.

Alagoas é hoje um dos estados mais seguros para o turista no Brasil, graças a política de segurança pública implantada pelo Governo do Estado na atual gestão. Isso tem sido fator importante para o turismo, aliado as belezas naturais existentes com um mix de vários cenários como lagoas, praias, cânions e o majestoso rio São Francisco.

O Projeto que a princípio se chamava Caminhos do Imperador teve sua denominação modificada pelo marketing do Projeto para Caminhos do Velho Chico, como o objetivo de aproveitar o gancho deixado pela telenovela da Rede Globo de Televisão, que foi gravada na região dos Cânions do rio São Francisco.

Maceió depende da reclassificação do aeroporto Zumbi dos Palmares

O Projeto inicial é fazer a entrada dos portugueses pelo aeroporto de Salvador e a saída por Maceió, ou vice e versa. Entretanto para que a operação seja realizada dessa forma será necessário que o aeroporto Zumbi dos Palmares obtenha a reclassificação para categoria Delta (D), o mais rápido possível, caso contrário, os turistas portugueses vão chegar e sair por Salvador ou ainda por Recife.

O projeto já está protocolado a Sedetur desde dezembro de 2018 e seu lançamento em Lisboa aguarda tão somente a liberação dos recursos do Governo do Estado, para o inicio da campanha de marketing e vendas nas operadoras de turismo em todo Portugal.

O mercado emissivo de turismo na Europa é considerado sólido graças a economia, ao contrário da América Latina muito suscetível as ventanias políticas que sempre abala do turismo, como no caso da Argentina que vive mais uma grande crise economia e social. Investir em mercados emissivos estáveis traz seguranças para os empresários do turismo e a garantia da ampliação de postos de trabalho e injeção de recursos financeiros, já que um turista europeu chega a gastar até R$ 1 mil reais por dia.

por Mozart Luna/Gazataweb