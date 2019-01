Bombeiros são acionados para conter incêndio em veículo

Data: 25/01/2019



Nesta sexta-feira (25), um veículo de modelo Kombi, de cor branca e placa não identificada, pegou fogo no bairro Mutirão, no município de União dos Palmares, em Alagoas. O incêndio teria ocorrido devido a uma pane elétrica, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações do relatório de ocorrências da corporação, quatro militares estiveram presentes no local para conter as chamas.

Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Fonte: CadaMinuto