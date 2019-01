Comitê acompanha com atenção tragédia que pode afetar o São Francisco em Alagoas

Data: 25/01/2019



O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco informou, nesta sexta-feira (25), que acompanha com atenção a tragédia que atingiu Brumadinho, em Minas Gerais. De acordo com o presidente do colegiado, Anivaldo Miranda, até o momento não se sabe se o rio onde a barragem da mineradora Vale se rompeu é fluente direto com o Velho Chico, em Alagoas, acrescentado também, que todas as cidades banhadas pelo rio Paraopeba já estão em alerta.

“Nós do comitê estamos apurando se o Rio São Francisco será atingindo. Contudo, já foi informado que Paraopeba está em alerta, o que causa preocupação, pois o rio deságua na Represa de Três Marias, no Velho Chico”, disse.

Miranda informou, ainda, que todos os recursos disponíveis serão empregados para minorar os impactos ambientais e que não haja uma expansão do problema, principalmente no Estado. “Ainda não temos uma noção concreta da tragédia. Só sabemos a quantidade de rejeitos liberados, além de não ter informações sobre como aconteceu o incidente. Se foi toda a barragem que se rompeu ou apenas uma metade”.

“Equipes de vários órgãos estão se mobilizando para ajudar como, por exemplo, o Ibama pelo Governo Federal, o Governo de Minas Gerais, a Secretária de Meio Ambiente e a Defesa Civil Nacional. Todos estão apurando a velocidade dessa tragédia e o que pode acontecer mais adiante. Entretanto, até o momento não temos maiores informações mas, claro, que precisamos ficar atentos”, acrescentou Anivaldo Miranda.

Em contato com a GazetaWeb, o prefeito do município de Penedo, Márcio Beltrão, informou que, caso haja o risco da lama atingir o Rio São Francisco, o Estado tomará as medidas cabíveis imediatamente.

“A partir do momento que tomei conhecimento da situação, entrei em contato com o diretor de operações da Chesf no sentido de saber quais providências estavam sendo tomadas. Fui informado que técnicos estão fazendo o estacamento da sangria da água em uma barrem próxima ao local em que aconteceu o acidente. Então vamos aguardar os fatos e, caso haja o risco de atingir o Velho Chico, vou acionar os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, a Defesa Civil do Estado, visando sempre a proteção ambiental e a vida das pessoas”, concluiu Beltrão.

A TRAGÉDIA EM MINAS

O Corpo de Bombeiros informou nesta tarde (25) que aproximadamente 200 pessoas estão desaparecidas após o rompimento da Barragem da Mina Feijão, em Brumadinho (MG). A estrutura, que pertence à Vale, liberou no meio ambiente um volume ainda desconhecido de rejeitos de mineração.

Ainda não há informações sobre vítimas, mas a mineradora Vale do Rio Doce divulgou nova nota, admitindo a possibilidade de vítimas no episódio. “Havia empregados na área administrativa, que foi atingida pelos rejeitos, indicando a possibilidade, ainda não confirmada, de vítimas”, disse a empresa em nota. Até o momento, nenhum órgão público confirmou mortes no local.

