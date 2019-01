União libera mais de R$ 2 milhões para moradores de áreas de risco no Pinheiro, em Maceió

Data: 25/01/2019



O Governo federal aprovou a liberação de mais R$ 2,4 milhões para 413 famílias que tiveram que deixar suas casas no bairro do Pinheiro, em Maceió, onde, desde 2018, estão surgindo rachaduras em ruas e imóveis. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (25) pelo secretário do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alexandre Lucas.

O bairro sofre há quase um ano com o surgimento de rachaduras e afundamento do solo que têm se agravado recentemente. Estudos estão sendo realizados por geólogos do Governo Federal, mas ainda não se sabe o que está causando o problema. Por causa do risco, muita gente já teve que deixar suas casas.

O anúncio do novo repasse de verba acontece uma semana após a liberação de outros R$ 480 mil por parte do Governo, totalizando quase R$ 3 milhões.

Essa verba será usada, entre outras medidas emergenciais, para o pagamento R$ 1 mil durante seis meses às famílias que foram obrigadas a abandonar as moradias e foram cadastradas pela Defesa Civil Municipal.

A portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) nos próximos dias.

O secretário do Ministério está em Maceió para acompanhar as ações que vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de identificar as causas das rachaduras e também para dar assistência aos moradores das áreas atingidas. Ele também se encontrou com o prefeito Rui Palmeira (PSDB) para debater o assunto.

Em entrevista à imprensa na tarde desta sexta, Palmeira disse que nos próximos dias tem uma reunião agendada com o Governo Federal para cobrar rapidez nas respostas sobre as rachaduras.

“Estaremos com o ministro Gustavo Canuto [do Ministério do Desenvolvimento Regional] para cobrar apoio na celeridade das ações. As famílias querem respostas e vamos cobrar agilidade para encontrar essas respostas, e trazer soluções para essa comunidade”, afirma.

Ainda segundo o prefeito, um decreto será publicado nos próximos dias suspendendo a cobrança do IPTU e outros tributos dos moradores das áreas atingidas.

Um Plano de Contingência foi elaborado para ações emergenciais. Entre elas, está a evacuação das áreas de maior risco na região. Um simulado desse procedimento está marcado para acontecer no dia 16 de fevereiro.

Fonte: G1/AL