Alagoana Carajás fecha patrocínio master com CSA para temporada 2019

Data: 26/01/2019



O Centro Sportivo Alagoano anunciou na manhã deste sábado (26), no CT do Mutange, a parceria com a empresa alagoana Carajás, que é a nova patrocinadora Master do clube para a temporada 2019. A apresentação foi feita com as presenças do vice-presidente Omar Coelho, do gerente comercial Ricardo Lima, Alex Mendonça, diretor comercial da Carajás, além de Walmar Peixoto, vice-presidente do Conselho Deliberativo do CSA. O Azulão já vai enfrentar o Fortaleza neste domingo (27), na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste, com a marca do novo patrocinador estampado na camisa de jogo.

Após a suspensão do patrocínio da Caixa Econômica Federal aos clubes de futebol, o CSA não demorou a fechar com um novo patrocinador master. O Azulão firmou parceria com a Carajás, empresa alagoana que tem lojas voltadas para home center e materiais de construção. Em entrevista ao Pajuçara Futebol Clube, na Rádio Pajuçara FM, na última sexta-feira, o gerente comercial do CSA, Ricardo Lima, não revelou valores, mas garantiu que o valor líquido do novo patrocínio é superior ao que a Caixa pagava. O CSA tinha acertado com a Caixa patrocínio bruto de contrato de R$ 1.5 milhão ano passado.

Atualmente estampam a camisa do CSA os seguintes patrocinadores: Carajás (espaço principal), Governo de Alagoas (parte superior central), Camponesa (acima do escudo e da logo Azulão na frente da camisa e também abaixo do número nas costas), Krona (mangas), Kicaldo (entre o escudo e a logo Azulão), Meyer (gola) e Baterax (no número). No short, a Shark Pro (parte frontal) e o Açaí Concept (parte de trás) estampam o uniforme azulino. O gerente comercial revelou ainda que busca mais um patrocinador para o espaço na barra frontal da camisa.

Fonte: TNH1