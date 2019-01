Assembleia Legislativa de AL diz que vai criar comissão para acompanhar situação do Pinheiro

Data: 26/01/2019



A Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE) anunciou que será criada uma comissão de deputados estaduais para apurar a situação do bairro do Pinheiro, que sofre com rachaduras em ruas e imóveis desde 2018. A informação foi confirmada neste sábado (26).

A decisão de criar a comissão foi tomada em uma reunião com todos os parlamentares eleitos e releitos ocorrida durante essa semana.

“As recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o possível afundamento do bairro do Pinheiro, em Maceió, ocasionado por questões de mineração são carentes de explicações urgentes do secretário nacional de defesa civil, Coronel Lucas Alves. Precisamos saber dele, o que realmente está acontecendo naquele bairro e o que ocasionou tudo

Fonte: G1/AL