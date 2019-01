CBHSF teme que tragédia afete Rio São Francisco

Data: 26/01/2019



O risco da lama da barragem da Vale que rompeu na cidade mineira de Brumadinho, no interior de Minas, chegar ao Rio São Francisco causa preocupação o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco. O vice-presidente, Maciel Vieira, em entrevista à Rádio Gazeta disse que a poluição pode afetar a cadeia produtiva ao longo do rio, em especial por conta da contaminação de peixes e do solo.

Ele lamentou que três anos após o rompimento de uma barragem com rejeitos em Mariana, também em Minas, o problema se repita com a eliminação de vidas e destruição da natureza.

“Até quando o país vai conviver com tragédias ambientais assim. É muito preocupante, do ponto de vista ambiental porque essa região está em pleno período úmido, ou seja, com chuvas e que vai até abril. Há também a questão do Rio Paraopebas que é berçário para várias espécies que também povoam o Rio São Francisco”, disse Maciel.

Desde que a tragédia ambiental teve início, no final da amanhã de sexta-feira, Maciel disse que recebeu vários vídeos de pescadores já apontando a mortandade de alguns peixes.

“A maior parte da lama deve ser retida na Hidrelétrica de Retiro Baixo a 290km de onde rompeu a barragem. As turbinas já estão fechadas para que não sejam danificadas. É uma tratativa com a Agência Nacional de Águas, porque logo abaixo fica o São Francisco na Hidrelétrica em Três Marias. A lama deve chegar no final da tarde de domingo”, completou Maciel.

Por conta da possibilidade da poluição também chegar ao São Francisco que nasce em Minas, passa pela Bahia, Pernambuco e Alagoas, fez a Polícia Federal abrir inquérito para apurar responsabilidades

Por Marcos Rodrigues/Gazetaweb