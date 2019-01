FAB publica editais para 55 vagas em concursos de nível superior

Data: 25/01/2019

A Força Aérea Brasileira (FAB) lançou cinco editais para exames de admissão que contemplam 28 profissões de nível superior. Ao todo, foram abertas 55 vagas. As inscrições para os processos seletivos estão disponíveis de 25 de janeiro até às 15h de 20 de fevereiro de 2019, e deverão ser realizadas no site do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR). A taxa de participação é de R$ 130.

Para se candidatar aos exames de admissão de dentistas, engenheiros e farmacêuticos, os interessados não podem completar 36 anos até o dia 31 de dezembro de 2020. Para participar do exame de admissão ao Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio, os candidatos deverão possuir, no máximo, 32 anos até o dia 31 de dezembro de 2020. Já para o exame de admissão ao Estágio de Instrução e Adaptação para Capelães, os participantes devem ter entre 30 e 40 anos de idade até 31 de dezembro de 2020.

Os processos seletivos são compostos de provas escritas (língua portuguesa, conhecimentos especializados e redação), inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prático-oral (somente para dentistas e farmacêuticos), entre outras etapas, conforme editais.

As provas escritas ocorrerão no dia 5 de maio de 2019. Se aprovado em todas as etapas, o candidato fará o curso/estágio no CIAAR, em Lagoa Santa (MG), durante aproximadamente 17 semanas. Após a conclusão do curso/estágio com aproveitamento, o aluno será nomeado segundo-tenente, no caso dos capelães, e primeiro-tenente, no caso de outras especialidades, sendo alocados em unidades da FAB por todo o país. Para obter mais informações, acesse e leia os editais aqui.

Fonte: Metrópoles