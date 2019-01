IMA suspende licença ambiental da Braskem para extração de salgema no bairro

Data: 26/01/2019



O Instituto do Meio Ambiente (IMA) suspendeu, na tarde deste sábado, a licença ambiental da Braskem para extração de Salgema na região do Pinheiro, onde pesquisadores buscam as causas do surgimento de rachaduras, após tremores de terra. Após reunião com técnicos e executivos da Braskem, nesta semana, o procurador geral, Alfredo Gaspar de Mendonça chegou a afirmar que pediria a suspensão das atividades da empresa no bairro.

A informação foi dada pelo governador Renan Filho, por meio de vídeo publicado nas redes socias. “Diante da não conclusão dos estudos das causas das rachaduras nas edificações e afundamentos do solo no Pinheiro, o governo do estado, por meio do IMA, e depois de consultar o Ministério Público do Estado, decidiu suspender imediatamente a licença da Braskem para extração de salgema no bairro do Pinheiro”.

Ainda segundo o governador, os poços não estavam mais em extração, mas a partir de agora não têm licença para funcionar.

Fonte: TNH1