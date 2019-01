Blog Valdi Fernando: fechada a 2ª Rodada do Campeonato Alagoano

Data: 27/01/2019



Com inicio na última quarta-feira, e concluída nesse domingo, a segunda rodada do campeonato alagoano tem o CRB na liderança com 6 pontos ganhos já que venceu no meio de semana fora de casa o Murici por 2×0 enquanto o vice líder CSA derrotou no Rei Pelé, o Jaciobá por 3×0. Ontem no Gerson Amaral, o Coruripe de virada venceu o Dimensão Capela por 3×1 em uma grande atuação e assegurou a terceira posição na tabela. Hoje, num jogo cheio de altos e baixos e duas expulsões uma para cada lado, o ASA de técnico interino ou quem sabe a efetivá-lo no cargo, Alisson Dantas, deixou escapar a vitória ao empatar com o CEO em Olho D”Água das Flores em 2×2, após está vencendo por 2×0. Com isso o alvi negro segue sem vencer na competição e no ano, somado há dois amistosos que realizou antes de começar o estadual. Na próxima rodada, teremos quarta-feira, Jaciobá x CRB, na cidade de Coruripe e CSA x Murici no Rei Pelé. No sábado, em Olho D”Agua das Flores, tem CEO x Dimensão Capela e no domingo fechando a 3ª rodada, tem ASA x Coruripe, jogando no Municipal de Arapiraca.