Codevasf lança alevinos de pitu no rio São Francisco em Propriá

Data: 27/01/2019



Em uma iniciativa inédita, a Codevasf inseriu 1 mil alevinos de *pitu* no rio São Francisco em Sergipe. A ação ocorreu na cidade de Propriá, durante a festa de Bom Jesus dos Navegantes nesse domingo (27). Além de alevinos de pitu, espécie nativa considerada em extinção na bacia do São Francisco, também foram lançados no rio 100 mil alevinos de curimatã.

Os pitus lançados na ação de repovoamento foram produzidos no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume (CIB) em um trabalho experimental realizado em parceria entre a Codevasf e a Universidade Federal de Alagoas (Ufal). As duas instituições possuem um acordo de cooperação técnica em vigência para desenvolver ações conjuntas de pesquisa e extensão em aquicultura.

O superintendente regional da Codevasf César Mandarino, que participou do peixamento, afirmou que a ação representa um avanço fundamental para a empresa. “É a primeira vez que a Codevasf realiza um peixamento de pitu no estado. É uma novidade de grande importância para o rio São Francisco e que irá produzir muitos resultados positivos”, declarou. Participaram do ato o deputado federal Laércio Oliveira, o prefeito de Propriá Iokanaan Santana, lideranças municipais, técnicos da Codevasf e populares.

Com a ação realizada em Propriá, a Codevasf soma 320 mil alevinos lançados no rio São Francisco em municípios sergipanos em janeiro, mês tradicionalmente marcado por uma série de peixamentos no rio São Francisco para celebrar os festejos de Bom Jesus dos Navegantes. Já foram realizados em 2019 peixamentos nos municípios de Neópolis, Ilha das Flores, Santana do São Francisco e Gararu.

As ações de repovoamento têm o objetivo de recompor a fauna do rio São Francisco, contribuindo para a manutenção da atividade pesqueira e para o equilíbrio ecológico da bacia hidrográfica.

Com Codevasf