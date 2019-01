Detran Alagoas explica como obter a CNH digital sem sair de casa

Data: 29/01/2019



O novo procedimento para os alagoanos aderirem à versão digital da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já está em vigor. A partir de agora, os condutores poderão obter o documento eletrônico sem precisar comparecer a um posto de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran), uma novidade que traz maior conforto e praticidade ao usuário.

De acordo com o subchefe de controle de condutores do Detran de Alagoas, Wilton Costa, o aprimoramento que foi estabelecido pelo governo federal visa estimular o acesso ao documento digital, considerando que a necessidade de atendimento presencial era uma exigência que limitava a procura do cidadão pelo documento eletrônico e nem todos os motoristas tinham tempo para ir a um posto de atendimento do órgão.

Segundo a base de dados da autarquia, em todo o Estado de Alagoas cerca de 9.500 usuários utilizam o formato eletrônico da habilitação. Na capital, 5.870 alagoanos já instalaram o software que dá acesso à CNH digital. No interior, esse número chega a pouco mais de quatro mil. A maior emissão do documento digital é para os condutores da categoria “B”, destinada à condução de automóvel, e “AB”, para motoristas e motociclistas.

Com a utilização do aplicativo, a condutora Lavínnya Peixoto realizou sua adesão de forma fácil, sem burocracia e em poucos minutos, destacando as vantagens de utilizar o documento de forma digital em seu aparelho celular.

“Consegui o acesso a minha habilitação de forma rápida e fiquei surpresa tendo vista que este serviço só trará benefícios no meu dia a dia, principalmente quando esqueço a CNH em casa ou se acontecer alguma emergência que não disponho da segunda via do documento”, salientou a condutora.

O diretor-presidente do Detran, Adrualdo Catão, enfatizou a importância de simplificar a vida dos usuários diante da nova mudança no procedimento de obtenção do documento eletrônico.”A mudança é muito importante e aplica o princípio de facilitar a vida do cidadão, que é o objetivo do Detran e do governo Renan Filho”, afirma.

Facilidade na adesão

Para obter a versão eletrônica da CNH é necessário baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível para download gratuito nas lojas virtuais Apple Store (IOS) e Play Store (Android). Após isso, o usuário deverá realizar o cadastro no aplicativo e irá receber um e-mail para efetivar o procedimento.

A partir daí ele deverá fazer login no aplicativo e clicar em “adicionar documento”, selecionando a opção da CNH Digital. No próximo passo, o usuário deve primeiro usar o seu dispositivo móvel para ler o QR Code, que fica na parte interna da CNH em papel. Depois, ele fará um movimento físico de reconhecimento facial, lido pela câmera frontal do celular, para garantir a identificação correta do usuário.

Depois de confirmar a validação, será necessário informar o número de telefone celular e logo o aplicativo solicitará que o usuário crie uma senha de quatro dígitos, uma chave de acesso que deverá ser digitada toda vez que o documento online for utilizado. A CNH Digital poderá ser acessada pelo dispositivo móvel mesmo off-line, ou seja, sem conexão com internet.

O Detran/AL reforça que a versão digital do documento de porte obrigatório já está disponível no Estado desde novembro de 2017, para os usuários que possuem o novo modelo da CNH, emitido a partir de maio do mesmo ano, com o QR Code incluso na parte interna.

Aqueles que possuem a versão antiga do documento e desejam obter a habilitação eletrônica, deverão atualizar os dados e solicitar a emissão de 2ª via. Caso o condutor esteja com o prazo de validade da CNH próximo ao vencimento, basta emitir a guia de renovação para, então, solicitar a habilitação digital.

Fonte: Agência Alagoas