Estado inicia perícia médica de professores aprovados no concurso da Educação

Data: 28/01/2019



O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), iniciou, nesta segunda-feira (28), os exames admissionais com os professores nomeados no concurso da Educação. O ato pericial segue até o dia 5 de fevereiro, na Superintendência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SPMSO), localizada na Jatiúca.

Os aprovados no certame devem apresentar os exames e documentos requisitados no anexo único da portaria de número 006, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 4 de janeiro.

Com o intuito de proporcionar mais comodidade aos aprovados e dar celeridade ao processo, o Governo de Alagoas desenvolveu um cronograma de chamamento estipulando as datas de comparecimento a serem seguidas pelos aprovados, de acordo com a letra inicial de seus nomes. Nesta segunda-feira (28), serão atendidos os professores cujos nomes se iniciem com as letras A, B ou D.

“Esta é uma das etapas necessárias à posse dos candidatos, então é muito importante que eles se atentem aos prazos e compareçam para a avaliação médica. O cronograma foi estabelecido para que consigamos atender com eficiência os mais de 800 aprovados no concurso. A expectativa é que esses professores estejam, o mais breve possível, aptos a aprimorar a educação alagoana em sala de aula”, pontua a superintendente da Perícia Médica, Valdenize Ferreira.

A Seplag ressalta que os nomeados devem retornar à Superintendência de Valorização de Pessoas (SVP) da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), no período de 11 a 15 de fevereiro, para que sejam realizadas as respectivas posses e encaminhamentos à Gerência de Ensino (Gere) na qual atuarão.

A Perícia Médica do Estado fica localizada na Avenida Álvaro Calheiros, número 134, no bairro da Jatiúca.

Fonte: Agência Alagoas