Frequência escolar do Bolsa Família atinge 96,35% em Alagoas

Data: 28/01/2019



A frequência escolar dos filhos de beneficiários do Bolsa Família atingiu 96,35% em Alagoas, alcançando 364.404 dos 378.210 estudantes acompanhados pelo programa, segundo levantamento da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social.

De acordo com os dados, o índice de frequência de Alagoas é maior do que a média nacional de 94,95%. O Piauí lidera entre os estados, com assiduidade de 387.958 estudantes (o equivalente a 98,87% do total). Em seguida aparecem Amapá 74.524 (98,79%), Maranhão 1.011.738 (98,22%) e Acre 115.592 (97,79%).

Entre os municípios alagoanos, Minador do Negrão foi o único a atingir 100% de frequência escolar entre os 178 filhos de beneficiários do Bolsa Família em idade escolar. Em seguida aparecem Major Isidoro, com 2.870 estudantes (99,97% do total), Traipu, com 3.494 (99,91%), União dos Palmares, com 10.221 (99,89%), Novo Lino, com 1.871 (99,89%), Mata Grande, com 3.587 (99,89%), e Limoeiro de Anadia, com 3.566 (99,89%).

A capital alagoana teve média de frequência de 87,43%, o que corresponde a 50.946 estudantes. Segundo os dados do governo federal, entre as capitais, o destaque ficou com Macapá (AP), onde 25.884 (99,62%) cumpriram a frequência exigida. Na sequência vem São Luís (MA) 99,44%, Teresina (PI) 98,28% e Belém (PA) 98,08%.

Em todo o País, a frequência escolar dos beneficiários do Bolsa Família pelo poder público alcançou sua maior marca: 93,8%, o que equivale a 13,1 milhões dos mais de 14 milhões de beneficiários em idade escolar. É o melhor resultado da série histórica, que teve início em 2006.

A presença em sala de aula está entre os compromissos assumidos pelas famílias ao ingressar no programa. A frequência escolar mensal deve ser de, pelo menos, 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75% para jovens de 16 e 17 anos. Do total de crianças e jovens que tiveram a frequência escolar acompanhada no período, 12,5 milhões (94,95%) cumpriram os patamares exigidos.

Fonte: Gazetaweb