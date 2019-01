Mulher que foi baleada na cabeça pelo ex-marido em Viçosa, AL, morre no HGE

Data: 28/01/2019



A mulher que foi baleada na cabeça pelo ex-marido em Viçosa, na Zona da Mata de Alagoas, morreu no Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro do Trapiche da Barra, em Maceió. A informação foi divulgada ao G1 nesta segunda-feira (28) pela assessoria da unidade hospitalar.

Segundo o HGE, Maria Carla da Silva, 23, teve morte encefálica no final da noite da última sexta (25).

Ainda de acordo com o hospital, a informação havia sido preservada para que a família dela tivesse conhecimento sobre a situação primeiro e pensasse sobre a possibilidade de doar os órgãos da vítima.

Maria estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e o seu estado de saúde era considerado grave, depois que o ex-marido dela, José Cláudio Marques, 28, atirou nela e tentou se matar em seguida, atirando também contra a sua própria cabeça na última terça (22).

Marques também foi levado ao HGE, onde ficou internado na área vermelha, reservada para casos graves, mas não resistiu aos ferimentos.

Os familiares de Maria contaram à polícia que Marques não estava satisfeito com separação do casal.

De acordo com a 9ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), Marques havia ido até a casa Maria, chamando-a até a calçada, quando atirou na cabeça dela com uma arma de calibre 38.

Nota do Hospital Geral do Estado (HGE):

BOLETIM MÉDICO – MARIA CARLA DA SILVA

O Hospital Geral do Estado (HGE) informa, com tristeza, que a usuária Maria Carla da Silva, de 23 anos, teve o diagnóstico de morte encefálica na última sexta-feira, dia 25, às 23h30 e a família está tomando as devidas providências para o sepultamento.

Fonte: G1/AL