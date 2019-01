Pacientes são retirados de alas do HGE após infiltração da água da chuva

Data: 28/01/2019



Pacientes da enfermaria da Ala C e da Pediatria do Hospital Geral do Estado (HGE), que fica no bairro do Trapiche, em Maceió, foram retirados às pressas depois que a água da chuva invadiu essas alas nesta segunda-feira (28).

Uma testemunha que estava no hospital na hora do alagamento, e preferiu não ser identificada, informou que a água passou por um buraco no teto, causado por uma infiltração. O reboco de uma das paredes acabou cedendo.

Por meio de nota, a assessoria do hospital informou que alguns pontos da Pediatria e da enfermaria tiveram vazamentos no teto devido às fortes chuvas que atingiram a capital, mas não houve danos estruturais e a pacientes, que foram realocados de forma preventiva.

Ainda segundo o HGE, em nenhum momento os atendimentos foram interrompidos e os engenheiros da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) foram ao local para tomar as “devidas providências”.

De acordo com a testemunha, os pacientes que estavam na Ala C precisaram ser levados para a Ala D, que fica no mesmo andar. A enfermaria da Ala foi desativada por causa dos danos causados pela chuva.

Algumas crianças, que estavam na Pediatria, precisaram ser transferidas para outros setores.

Fonte: G1/AL