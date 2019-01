Renan Filho garante a prefeitos fazer investimentos superiores neste 2º mandato

Data: 29/01/2019



O governador Renan Filho prestigiou, na noite de segunda-feira (28), a solenidade de posse da chapa “AMA Unida”, cuja eleição reconduziu o prefeito de Cacimbinhas, Hugo Wanderley, à presidência da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA). Para uma plateia formada por 90 prefeitos, ele afirmou que terá condições de fazer, neste segundo mandato, investimentos superiores aos da primeira gestão.

“Tenham uma certeza na cabeça de vocês: os municípios contam integralmente com o Governo do Estado para que juntos façamos um trabalho ainda melhor pelo povo alagoano”, destacou Renan Filho.

O governador garantiu que seguirá investindo nas políticas públicas que vêm dando certo, sobretudo nas áreas da saúde, educação, segurança pública e da infraestrutura. E justificou o otimismo: ele acredita que a economia brasileira vai se recuperar e que o Congresso Nacional promoverá as reformas necessárias para acelerar o crescimento do país.

“Com isso, a gente vai observar a geração de novos empregos e ver crescer, também, a arrecadação dos municípios e do Estado. Com esse cenário que se apresenta, teremos condição de crescer mais no futuro”, acredita.

Na segurança pública, Renan Filho garantiu que continuará realizando investimentos para reduzir ainda mais os índices de violência no Estado. Na saúde, afirmou que concluirá as obras dos hospitais regionais no interior do Estado; do Metropolitano e da Mulher, em Maceió; e colocará em funcionamento as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), edificadas na capital.

O governador se comprometeu em manter as políticas públicas na área da Educação responsáveis por melhorar o desempenho do Estado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a exemplo do Escola 10, além da expansão das escolas em tempo integral. Em se tratando de infraestrutura, seguirá com a execução das obras de duplicação de Norte a Sul de Alagoas, carro-chefe deste segundo mandato.

“Vamos seguir fazendo investimentos em infraestrutura, especialmente ampliando as redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e continuar melhorando a nossa malha rodoviária, andando com as duplicações de rodovias que, sobretudo, serão o carro-chefe do segundo mandato, especialmente a duplicação de Maceió a Arapiraca e mais ainda: de Arapiraca a São Sebastião, de Arapiraca a Palmeira dos Índios e a duplicação para o Norte de Maceió”, garantiu.

Solenidade

Renan Filho parabenizou a chapa AMA Unida, que venceu a eleição e tomou posse durante a solenidade realizada na noite de segunda-feira (28). Para ele, a formação de uma candidatura única foi uma grande demonstração de serenidade e de união da Associação. Nesse processo, destacou o papel do presidente da instituição, reconduzido ao cargo.

“O Hugo Wanderley, ao longo desses últimos dois anos, à frente da AMA, apresentou muitas características interessantes para quem procura liderar uma instituição. Primeiro, faz isso de maneira colaborativa, ouvindo todo mundo; segundo, se relaciona bem com todas as instituições”, obervou o governador, também parabenizando a vice-presidente eleita, Pauline Pereira, prefeita de Campo Alegre.

O governador lembrou, ainda, que não é fácil ser prefeito, sobretudo num momento de crise econômica nacional com desemprego elevado e redução drástica da arrecadação dos municípios, principalmente do Fundo de Participação (FPM). “O papel da Ama, sobretudo nesse momento de dificuldade, é ainda mais importante porque ela colabora para que os prefeitos dividam as boas experiências, apresentem as suas angústias e construam saídas coletivas para os problemas”, destacou.

Em seu discurso, Hugo Wanderley agradeceu a confiança dos prefeitos que o reconduziram ao cargo para o biênio 2019 / 2020. “Trata-se de uma chapa representativa. Hoje estiveram aqui conosco 90 prefeitos. É uma grande margem de presença e eu agradeço a confiança dos meus amigos e de todos que contribuíram para esse consenso que muito fortalece a nossa Associação, reconhecida nacionalmente”, declarou.

O presidente reeleito também agradeceu a Renan Filho pelo apoio ofertado à instituição e a “parceria estreita” com os municípios. “Você sempre nos ouviu, fez muitos investimentos nos municípios e tenho certeza que não será diferente nesse segundo mandato”, afirmou Hugo Wanderley.

Prestigiaram, ainda, a solenidade, o vice-governador de Alagoas, Luciano Barbosa; o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL), Tutmés Airan; do Tribunal de Contas do Estado (TCO), Otávio Lessa; dentre outras autoridades.

Formação

A diretoria da AMA é formada pelo presidente Hugo Wanderley Cajú; prefeito do município de Cacimbinhas; pela vice-presidente, Pauline de Fátima Pereira Albuquerque, de Campo Alegre; pelo secretário-geral, Bruno Rodrigo Valença de Araújo, de São José da Laje; pelo 1º Secretário, Júlio Cézar da Silva, de Palmeira dos Índios; pelo 2º Secretário, Nielson Mendes da Silva, de Campestre; pelo 1º Tesoureiro, João José Pereira Filho, de Teotônio Vilela; pelo 2º Tesoureiro, Marcius Beltrão Siqueira, de Penedo; e pelos titulares do Conselho Fiscal: Klever Rêgo Loureiro Júnior, de Japaratinga; Ramon Camilo Silva, de Dois Riachos; e Vinicius José Mariano de Lima, de Canapi.

Integram ainda a diretoria o coordenador da Região Agreste e Baixo São Francisco, Oliveiro Torres Pianco, prefeito de Igaci; a coordenadora da Região do Sertão, Jeane Oliveira Moura Silva Chagas, de Senador Rui Palmeira; o coordenador da Região Central, Adelmo Moreira Calheiros, de Capela; coordenador da Região Norte, Carlos Henrique Vilela de Vasconcelos, de Porto de Pedras; e da Região Metropolitana, Renato Rezende Rocha Filho, do Pilar.

Fonte: Agência Alagoas