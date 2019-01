Secretaria Municipal de Educação realizará Encontro Pedagógico sobre a Base Nacional Comum Curricular(BNCC)

Data: 28/01/2019



A Secretaria Municipal de Educação- Semed realizará nos dias 31 de janeiro e 1º de Fevereiro, na Escola Municipal de Educação Básica Santa Luzia, o Encontro Pedagógico “BNCC e os desafios para a promoção de uma educação de qualidade”, com o objetivo de discutir as mudanças na implementação da BNCC no currículo escolar da rede municipal e a motivação da prática Pedagógica.

O evento é destinado a Professores, diretores, coordenadores e articuladores da rede municipal de ensino, com oficinas ministradas por especialistas no tema que abordarão todas as questões referentes à Base Nacional Comum Curricular, entre essas: A aprendizagem no ensino infantil, ensino fundamental, a implementação da BNCC, além crenças limitantes e padrões comportamentais que interferem no processo ensino-aprendizagem.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), devendo nortear os currículos e propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil.

Ano letivo

A Secretaria Municipal de Educação também divulgou a data de inicio das aulas para 2019, que começarão em Penedo no próximo dia 11 de forma geral, com exceção das escolas Hanna Bertholet, Santa Cândida e Santo Antônio, na qual as aulas só terão início dia 20 de fevereiro, devido à execução de obras nessas unidades escolares.

De acordo com a Secretaria municipal de Educação, as matrículas para novos alunos da rede municipal de ensino, para 2019, ainda estão abertas.

Programação

QUINTA- FEIRA 31/01/2019

Palestra – Reencontrando as motivações: crenças limitantes, ressignificação de padrões comportamentais e autoestima.

Palestrante – Marcos Vinicius André Barbosa

Graduado em Psicologia – UFAL / MBA em Gestão de Pessoas.

SEXTA – FEIRA 01/02/2019

Oficina 1 – Implementação da BNCC – Práticas pedagógicas como foco da Aprendizagem para Educação Infantil.

Público alvo – Professores da educação infantil.

Mediador – Prof. Mestre. Ricardo Almeida Maciel.

Local – EMEB Santa Luzia.

Horário – 08:00h às 13:00h.

Oficina 2 – Implementação da BNCC – Práticas pedagógicas como foco da Aprendizagem para o Ensino Fundamental do 1º ao 5º Ano.

Público Alvo – Professores do 1º ao 5º ano.

Mediador – Prof. Esp. Jair do Nascimento Porto.

Local – EMEB Santa Luzia.

Horário – 08:00h às 13:00h.

Oficina 3 – Implementação da BNCC – Práticas pedagógicas como foco da Aprendizagem para o Ensino Fundamental do 6º ao 9º Ano.

Público Alvo – Professores do 6º ao 9º ano.

Mediador – Prof. Ms Rozilene Belo Barros dos Santos.

Local – EMEB Santa Luzia.

Horário – 08:00h às 13:00h.

Oficina 4 – A Gestão Escolar e a Implementação da BNCC.

Público Alvo – Diretores, coordenadores e articuladores de ensino.

Mediador – José Neilton Nunes Alves.

Local – EMEB Santa Luzia.

Horário – 08:00h às 13:00h.

Fonte: Ascom/PMP