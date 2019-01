Seduc abre seleção de articuladores de ensino para docentes das redes municipais

Data: 28/01/2019



A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou, na última sexta-feira (25), o calendário do processo seletivo de docentes das redes municipais para exercer a função de Articuladores de Ensino do Programa Escola 10 nas secretarias municipais de Educação (Semed) e nas escolas das redes municipais. As Semeds têm até esta terça-feira (29) para enviar a declaração, por meio de ofício, com o quantitativo e os dados das escolas à Seduc para homologação de vagas. O edital completo pode ser encontrado no endereço eletrônico https://goo.gl/pjhZPo.

Na declaração, devem constar os dados (nome completo, CPF, telefone e e-mail) de um ou mais técnicos para coordenar a seleção no município. Após o envio, a Seduc divulgará no Diário Oficial do Estado (DOE) a quantidade de vagas por cidade.

Os servidores municipais interessados em atuar como bolsista do Programa Escola 10, no cargo de Articulador de Ensino das Escolas Municipais, devem se dirigir ao local escolhido pela Semed do município onde trabalha, na data e horário indicado, para a entrega da documentação exigida. A seleção é dividida em três etapas: inscrição, análise da documentação, cartas de intenção e de colegiado e entrevista.

No ato da inscrição, os candidatos devem preencher uma ficha de cadastro com seus dados pessoais e informações referentes à sua titulação e experiência profissional, além de entregar os documentos exigidos: cópia de contracheque; RG, CPF, comprovante de residência atualizado e dados bancários; diploma de graduação (original e cópia, para autenticação); carta de intenção; e carta do colegiado homologada por servidores ligados ao setor de lotação do candidato – se lotado em escola municipal, a carta deve ser assinada por um gestor e três professores; se lotado na Semed, deve ser assinada pelo secretário municipal ou chefe imediato e três técnicos pedagógicos.

Após a análise da documentação, os servidores serão convocados pelas secretarias municipais de Educação para a entrevista, configurando a última etapa do processo seletivo.

Os docentes selecionados receberão bolsa do Programa Escola 10, a partir da publicação do resultado pela Seduc, no valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para realizar a função de Articulador de Ensino, sem descontos na remuneração do cargo que desempenhava anteriormente.

Cronograma

Envio da declaração de vagas à Seduc para homologação – 25 a 29 de janeiro;

Homologação das vagas pela Seduc – até 5 de fevereiro;

Indicação do Articulador de Ensino da Semed pelo Município – até 8 de fevereiro;

Período de seleção dos Articuladores de Ensino das Escolas Municipais pela Seduc – até 15 de fevereiro;

Envio da lista dos candidatos selecionados para as Gerências Regionais de Educação com os documentos estabelecidos no art. 13 – até 22 de fevereiro;

Homologação das listas de Articuladores de Ensino da Semed e das escolas municipais selecionados pela Seduc – até 28 de fevereiro.

Fonte: Agência Alagoas