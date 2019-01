Assassino do taxista Edísio forjou assalto para matá-lo, revela polícia

Data: 30/01/2019

A Polícia Civil informou nesta quarta-feira (30) que o taxista Edísio Correia Santos, 64, foi assassinado em um assalto forjado. Um dos quatro suspeitos presos pelo crime havia planejado matá-lo e chamou os outros três com a desculpa de que iriam cometer um assalto.

Os presos foram identificados como:

Guilherme Vieira Ferreira, 18;

Wanderson Felipe, 23;

Ralpho da Silva Gomes, 42;

Welliton Henrique dos Santos, 20.

As investigações apontam que uma briga por causa de um acidente de trânsito motivou o crime. Welliton, que é motociclista, bateu no táxi em que estavam Edísio e o filho dele.

“O seu Edísio e o filho se envolveram em um acidente com uma moto. O dono da moto, que estava com outra pessoa, bateu no carro do filho do seu Edísio. Eles cobraram o prejuízo e isso causou uma briga. E a gente acredita que essa tenha sido a causa da morte. O filho [do taxista] relata isso”, afirmou o delegado Rodrigo Sarmento.

A partir daí, Welliton chamou três conhecidos para assaltar o taxista, mas ele já tinha interesse de assassiná-lo.

“Como o Welliton já tinha desavença com a vítima, ele escondeu o rosto na hora de entrar no táxi para ele não recusar a corrida. Eles praticaram o assalto, abandonaram ele [taxista] na mata. Após isso, o Welliton e a vítima começaram a discutir. Depois ele mandou a vítima virar e correr, e o matou. Acreditamos que foi por maldade, porque a vitima não reagiu”, explicou o delegado.

Edísio desapareceu no último dia 22. Colegas de profissão disseram que ele pegou quatro passageiros na corrida antes de desaparecer. O corpo do taxista foi encontrado em uma região de matagal no bairro do Jardim Petrópolis, em Maceió, no dia seguinte.

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostrou o carro dele sendo deixado no bairro do Prado, em Maceió. Segundo a polícia, o homem que aparece no vídeo é Guilherme Ferreira.

Em entrevista ao G1, a mãe de Ferreira afirmou que o filho confessou que foi contratado para se livrar do veículo de Santos, mas negou que tivesse matado o taxista.

Para a polícia, a versão de Ferreira é verdadeira. As investigações apontam ainda que a arma usada no crime era de Welliton, o que reforça a versão policial.

Fonte: G1/AL