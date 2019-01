Pré-matrícula na Ufal por meio do Sisu 2019.1 começa na quinta-feira

Data: 30/01/2019



A pré-matrícula para a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começa na quinta-feira (31). O procedimento pode ser feito também nos dias 1º e 4 de fevereiro de 2019.

O edital de convocação da primeira chamada ficou disponível nesta quarta-feira (30) (clique aqui para ter acesso).

Segundo a Ufal, o edital é para preencher 4.498 vagas em 90 cursos de graduação presencial.

Todos os candidatos convocados para a pré-matrícula deverão levar os documentos abaixo:

1 (uma) fotografia 3×4 (de frente e recente);

1 (uma) cópia do Carteira de Identidade;

1 (uma) cópia do CPF ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF obtido no site da Receita Federal;

1 (uma) cópia do Título de Eleitor, juntamente com o comprovante quitação eleitoral ou votação da última eleição;

1 (uma) cópia da Carteira de Reservista, somente para alunos do sexo masculino;

1 (uma) cópia do Histórico Escolar e do Certificado de Conclusão do Ensino Médio (antigo 2º Grau);

1 (uma) cópia do Comprovante de residência atualizado;

Anexo II deste Edital – Declaração de que não possuirá vínculo como aluno de outro curso de graduação de Instituição de Ensino Superior Pública, incluída a própria UFAL, no momento da confirmação da matrícula em obediência à Lei nº 12.089, de 12 de novembro de 2009 e ao Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005.

Vale ressaltar que há documentações específicas para outros candidatos, como aqueles que concorrem por meio de cota.

O candidato que não comparecer nos dias, locais e horários definidos ou não entregar os documentos exigidos será considerado desistente, conforme o processo do Sisu/Ministério da Educação (MEC) 2017.

Fonte: G1/AL