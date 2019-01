No Gérson Amaral, CRB vence Jaciobá por 2 a 1 e mantém invencibilidade

Data: 30/01/2019



A terceira rodada do Campeonato Alagoano 2019 começou nesta quarta-feira (30) com mais uma vitória do CRB. O Galo venceu o Jaciobá por 2 a 1 no Estádio Gérson Amaral, em Coruripe, e manteve a invencibilidade e a liderança do Estadual.

O CRB alcançou a terceira vitória seguida no Alagoano, chegou aos nove pontos, manteve os 100% e segue na liderança isolada. O Jaciobá perdeu a segunda partida consecutiva, permanece com três pontos e fica em quinto. Ainda pode perder posição com os outros resultados da rodada.

Próxima rodada

A quarta rodada do Campeonato Alagoano reserva o Clássico das Multidões entre CRB e CSA. O mando de campo será do Galo. Isso foi definido em sorteio no Conselho Arbitral. O jogo está marcado para o domingo, 10 de fevereiro. O Jaciobá pega o Coruripe fora de casa, também no dia 10.

Resumão

O Jaciobá até iniciou o jogo exigindo a atenção de Edson Mardden em cabeçada de Leandro no primeiro tempo, mas não passou disso. O CRB se adaptou ao campo e decidiu o jogo na bola parada. Primeiro, Hugo Sanches bateu falta e deixou Mattis na boa, mas o zagueiro mandou para fora. Na segunda oportunidade, o meia-atacante repetiu a boa cobrança, William Barbio apareceu bem e abriu o placar. Em uma terceira cobrança de falta, Sanches acertou de novo, Barbio obrigou Diogo a espalmar e Mateus Silva não perdoou no rebote, anotando o terceiro dele com a camisa regatiana.

Com dois gols de vantagem, o CRB cansou no segundo tempo e viu o Jaciobá acordar. Jaelson Marcelino despertou o time com substituições e botou fogo no jogo. Alexandre, de pênalti, diminuiu o placar. Pelo Galo, Mailson e Zé Carlos estrearam, mas não acrescentaram. O empate do Jaciobá só não saiu porque Edson Mardden fez boas defesas e garantiu a vitória em Coruripe.

Ficha técnica

Jaciobá

1- Diogo

2- Allefi

3- Beto

4- David

6- Hugo

5- Alvaro (Gustavo, aos 11′ do 2º tempo)

8- Polinho

7- Gaspar (Bruno Kabelo, aos 30′ do 2º tempo)

10- Leandro

11- Fabio (Edinho, aos 11′ do 2º tempo)

9- Alexandre

Técnico: Jaelson Marcelino

Banco: Denison, Marcelo, Bruno Kabelo, João Paulo, Gustavo, Challes, Edinho, Ramos e Diogo.

CRB

1- Edson Mardden

2- Matheus Moura

3- Luiz Fernando

4- Guilherme Mattis

6- Guilherme

5- Mateus Silva

8- Lucas

7- William Barbio

10- Felipe Menezes (17- Polaco, aos 20′ do 2º tempo)

11- Hugo Sanches (16- Maílson, aos 21′ do 2º tempo)

9- Victor Rangel (18- Zé Carlos, aos 31′ do 2º tempo)

Técnico: Roberto Fernandes

Banco: 12- Vinicius, 13- Rafael Bonfim, 14- Alan, 15- João Paulo, 16- Maílson, 17- Polaco e 18- Zé Carlos.

Gols

Jaciobá: Alexandre (pênalti, aos 17′ do 2º tempo)

CRB: William Barbio (36′ do 1º tempo) e Mateus Silva (43′ do 1º tempo).

Cartão amarelo

Jaciobá: Álvaro, Beto, David.

CRB: Matheus Moura, Edson Mardden, Guilherme Mattis.

Arbitragem

Árbitro: Dênis Ribeiro Serafim (CBF/AL);

Auxiliar 1: Rondinelle dos Santos Tavares (CBF/AL);

Auxiliar 2: Brigida Cirillo Ferreira (CBF/AL);

4º árbitro: Eder Gregori Viana (FAF).

Fonte: TNH1