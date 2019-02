Secretaria Municipal de Educação realiza abertura do Encontro Pedagógico sobre a BNCC

Data: 31/01/2019



A Secretaria municipal de Educação- Semed realizou na manhã dessa quinta-feira 31, a abertura do Encontro pedagógico 2019, que está abordando a Base Nacional Curricular Comum – BNCC, com o tema “BNCC e os desafios para a promoção de uma educação de qualidade”. O encontro que segue até a sexta-feira (1º) de fevereiro, está ocorrendo na Escola Municipal de Educação Básica Santa Luzia com a participação de professores, diretores, coordenadores e articuladores da rede municipal de ensino e contou com a palestra de abertura “Reencontrando as motivações: crenças limitantes, ressignificação de padrões comportamentais e autoestima”, com o Psicólogo e Coordenador de Planejamento da Semthas, Vinicius Barbosa.

Durante a palestra, o Psicólogo que é Graduado em Psicologia pela UFAL , além de MBA em Gestão de Pessoas abordou diversas questões ligadas as funções desempenhadas pelos profissionais da educação no dia-dia, que muitas vezes podem provocar desmotivação em alguns, porém salientado as diversas formas de observar essas mesmas questões, mostrou para os presentes, que é possível buscar a motivação durante as atividades diárias desempenhadas pelos profissionais, destacando a importância dos pensamentos e sentimentos pessoais durante esse processo, assim como as formas de ver as atividades rotineiras.

Com isso Vinicius Barbosa enfatizou a importância de filtrar as informações recebidas diariamente pelos diversos meios principalmente a internet, de onde surgem diversas noticias desmotivadoras. Outro ponto foi referente às mudanças que muitas vezes ocorrem durante a vida profissional, mas ao quais muitos ficam receosos, a exemplo de mudança de função, emprego, cargo, entre outros, sendo necessário encará-las com otimismo, pois muitas vezes essas transformações são positivas.

Um ponto fundamental abordado durante a palestra foi relacionado as crenças limitantes, que muitas vezes levam as pessoas a limitar o próprio desempenho, por não acreditar no potencial a ser desenvolvido. Sendo destacado a necessidade de abandonar essas crenças e passar acreditar nas próprias capacidades. “Aquilo que você acredita é determinante para o resultado de suas ações, se você quer mudar de vida, mude suas crenças”.

Sexta-feira, 1º de fevereiro, o Encontro Pedagógico continua na Escola Municipal Santa Luzia com a realização de diversas oficinas ministradas por especialistas no tema e divididas de acordo com o público alvo, sendo essas: “Implementação da BNCC – Práticas pedagógicas como foco da Aprendizagem para Educação Infantil”, para os Professores da educação infantil; “Implementação da BNCC – Práticas pedagógicas como foco da Aprendizagem para o Ensino Fundamental do 1º ao 5º Ano”; “Implementação da BNCC – Práticas pedagógicas como foco da Aprendizagem para o Ensino Fundamental do 6º ao 9º Ano” e a Gestão Escolar e a Implementação da BNCC, para Diretores, coordenadores e articuladores de ensino.

Fonte: Ascom/PMP