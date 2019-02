Sindpol denuncia risco de “tragédia” em delegacia no Pinheiro

Data: 31/01/2019



O Sindicado dos Policiais Civis de Alagoas – Sindpol informou à imprensa, por meio de sua assessoria de Comunicação, que o imóvel onde funciona a Delegacia do 4º Distrito, localizada no Pinheiro, apresenta riscos estruturais, com rachaduras nas paredes e piso afundando.

Representantes do Sindpol estiveram no local nesta quinta-feira (31) e constaram que a situação é de extrema urgência, com risco para policiais civis e para a população que trafegam na delegacia.

Conforme Ricardo Nazário, presidente do Sindicato, a Delegacia Geral da Polícia Civil de Alagoas ainda não tomou nenhuma providência para a retirada da delegacia do bairro do Pinheiro.

“Além dos policiais civis que desenvolvem suas atribuições no prédio, existe a população que continua sendo atendida na delegacia. Estamos preocupados com uma possível tragédia, devido a esse problema que está ocorrendo no bairro do Pinheiro”, frisou Nazário.



*Com Ascom-Sindpol