Escolas da rede estadual iniciam ano letivo na segunda-feira (4)

Data: 01/02/2019



De acordo com o calendário estabelecido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), as escolas da rede estadual darão início ao ano letivo na segunda-feira, dia 4 de fevereiro. Unidades de ensino em todo o Estado vêm se preparando para receber novos e antigos estudantes.

É o caso da Escola Estadual Princesa Isabel, situada no Cepa. Nessa quinta-feira (31), os professores realizaram mais uma reunião pedagógica. De acordo com a diretora-geral, Sônia Suelly Ferreira, a preparação foi focada no aspecto pedagógico.“Estamos definindo atividades a serem realizadas durante o ano. Convidamos também o Grêmio para que planejassem uma dinâmica no primeiro dia de aula, dando as boas-vindas aos alunos que participarão deste novo ano letivo”, adianta Sônia.

A Princesa Isabel oferta o Ensino Médio Integral, onde os alunos têm direito a cinco refeições por dia – desjejum, lanche matutino, almoço, lanche vespertino e jantar -, disciplinas eletivas e Projetos Integradores. No Ensino Integral, o protagonismo juvenil é aliado às matérias regulares.

De cara nova – Já na Escola Estadual Professora Irene Garrido, localizada no conjunto Dubeaux Leão, no Tabuleiro dos Martins, além das reuniões pedagógicas, foram realizados pequenos reparos estruturais. As paredes receberam uma nova camada de pintura, novos ventiladores foram instalados, 200 carteiras foram reformadas e houve reposição dos quadros brancos em todas as salas. O bem-estar dos alunos e um ambiente confortável para o desenvolvimento das aulas foi uma das preocupações da gestão, segundo a diretora-geral Lucimar Pereira.

“Fizemos uma rampa de acesso, antes inexistente, para dar acessibilidade aos alunos que necessitarem; retelhamos parte da escola e limpamos o mato. Educação é um direito de todos e, em um espaço agradável, o ensino flui melhor. Tudo o que fizemos durante esse mês foi com recursos do programa Escola da Hora, que nos deu autonomia financeira”, afirma a diretora-geral.

Fonte: Agência Alagoas