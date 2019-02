Segunda etapa do Censo Escolar 2018 começa nesta segunda-feira (04)

Data: 01/02/2019



Gestores de escolas públicas e privadas devem ficar atentos para o preenchimento da segunda etapa do Censo Escolar 2018, com início nesta segunda-feira (4). O prazo vai até 30 de março, por meio do site Educacenso www.educacenso.inep.gov.br. Nesta etapa, serão colhidos dados sobre movimentação e rendimentos dos alunos, por onde são calculadas taxas relacionadas ao fluxo escolar e outros dados utilizados no cálculo do Índíce de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“Sem esta etapa, não se consegue ter as taxas de aprovação, reprovação e abandono. No Sabe 2019, por exemplo, sem estas taxas não tem fluxo e sem o fluxo não tem Ideb e tudo isto é calculado a partir deste que é chamado ‘segundo censo’. Cada responsável pela escola deverá acessar o sistema, turma por turma, e colocar a situação do aluno, tanto rendimento quanto movimento. Isto é importante também para acompanhar a continuidade do aluno, ver aprovação e reprovação da escola. O gestor é o responsável pelo fluxo da escola e pelos dados que são apresentados lá, então é bom acompanhar isto”, ressalta a coordenadora estadual do Censo Escolar, Terence Coelho.

Ainda segundo a coordenadora, apenas as escolas que preencheram a primeira conseguirão avançar para a segunda. “Se a escola não lançou os dados de matrícula, não tem turma, então não terá como preencher esta etapa. Todas as escolas da rede pública estadual preencheram a primeira etapa”, afirma Terence.

IDEB –O Censo Escolar, junto a Prova Brasil, auxilia na quantificação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que é o principal indicador da qualidade do ensino básico no Brasil.

Fonte: Agência Alagoas