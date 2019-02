Campeonato Alagoano, conclui 3ª Rodada nesse final de semana e FAF modifica três jogos da 4ª Rodada

Data: 02/02/2019

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) anunciou, na tarde desta sexta-feira (01), a modificação das datas de três jogos da 4ª rodada do Campeonato Alagoano. Duas justificativas por conta da provável maior presença de público, a outra, que condiz a partida entre Dimensão Capela x ASA, por conta do confronto do Alvinegro contra o Bragantino-PA, pela Copa do Brasil.

O jogo entre Murici x CEO, que aconteceria na quarta-feira (06) passou para o domingo (10). O horário também sofreu alteração, antes 20h30, agora é 16h. O Estádio José Gomes da Costa, localizado em Murici, está mantido.

No Estádio Gerson Amaral, a partida Coruripe x Jaciobá saiu da do domingo (10), para o sábado (09). A hora também passou por alteração: de 16h, para 19h. Murici e Coruripe, mandantes dos jogos, solicitaram as mudanças devido a melhor expectativa de público nas partidas em questão.

O confronto do ASA com o Dimensão Capela, segue mantido para o Estádio Manoel Moreira, em Capela. O jogo, de quarta-feira (13), passou para o sábado (09). A mudança se deu devido ao jogo do Fantasma contra o Bragantino-PA, pela Copa do Brasil, que acontecera justamente no dia, antes, marcado: quarta-feira (13). Enquanto isso a 3ª rodada será completada nesse final de semana, com CEO x Dimensão Capela hoje às 16hs em Olho D”Agua das Flores e amanhã com o jogo clássico do interior em Arapiraca, no Municipal, entre ASA x Coruripe, também às 16hs.