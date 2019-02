Asa é derrotado pelo Coruripe por 3×2 no Coaracy da Mata Fonseca

Data: 03/02/2019

Pela 3ª rodada do campenato alagoano 2019, o ASA tentou e não sua primeira vitória, enfrentando a equipe do Coruripe no estádio municipal Coaracy da Mata Fonseca na tarde deste domingo 03. Um público razoável marcou presença no Coaracy da mata e sairam dece´cionados com o desenpenho do alvinegro arapiraquense.

ASA e Coruripe fizeram um jogo bem disputado, as defesas falharam muito e os ataques aproveitaram. Resultado: vitória do Hulk, de virada, por 3 a 2, no Coaracy da Mata Fonseca.

O Alvinegro abriu o placar, com Janderson, e o Hulk empatou na etapa final, com Palinha. Na sequência, Ciel marcou para o ASA, de cabeça, e Alef deixou tudo igual. Aos 35 minutos do segundo tempo, Etinho foi lançado com liberdade no campo do ASA, entrou na área, driblou o goleiro Marcão e tocou para o gol vazio: 3 a 2.

com Globo Esporte