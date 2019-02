Polícia flagra jovem com arma e R$ 15,8 mil em cheques e dinheiro estrangeiro

Data: 03/02/2019



Policiais da Radiopatrulha (RP) flagraram um jovem de 23 anos com arma e 18 folhas de cheque totalizando R$ 15.823,00 no bairro do Tabuleiro, em Maceió, na noite de sábado (2). Além disso, ele também levava algumas cédulas de dólar e euro.

Segundo o relato da Polícia Militar, os policiais da RP perceberam que um jovem em uma motocicleta aparentou nervosismo ao perceber a viatura. Foi dada a ordem de parada e ele foi revistado.

Após o flagrante, a polícia contatou que o suspeito não tinha autorização para portar arma, um revólver calibre 38.

Ele foi preso e autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo encaminhado para a Central de Flagrantes I, no bairro do Farol.

A reportagem do G1 entrou em contato com a Central na manhã deste sábado e foi informada de que o jovem continuava preso, porém, só constava no registro de prisão o porte ilegal, não havendo informações sobre as folhas de cheque e o dinheiro apreendido.

Questionado, o agente de polícia informou que o valor apreendido pode ter sido encaminhado à delegacia que vai ficar responsável por investigar o caso.

Fonte: G1/AL