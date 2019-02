Suspeito de matar jovem por guerra entre facções é preso em Marechal Deodoro

Data: 03/02/2019



Policiais Civis do 17º Distrito de Marechal Deodoro, coordenados pelo delegado Leonam Pinheiro, prenderam nesta sexta-feira(1), Rafael da Silva, conhecido como “Pateta”, de 23 anos. Ele é acusado de ser o autor material de um homicídio ocorrido no dia 8 de janeiro, no povoada Massagueira, na cidade de Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió.

De acordo com as informações dos agentes do 17ºDP, Rafael foi quem efetuou os disparos na cabeça que vitimou Jhosefh Sales Tavares dos Santos, que morreu no local do crime.

Ainda segundo informações dos policiais, a motivação do assassinato se deu porque Rafael e Outros dois suspeitos, identificados como Wallysson Douglas da Conceição, conhecido como “Baiano”, de 27 anos, e Kleidson Antônio Silva Santos, de 21 anos, que foram presos horas após o crime, desconfiarem que Jhosefh pertencia a facção criminosa PCC, e os acusados seriam integrantes da facção Comando Vermelho.

Rafael da Silva foi encaminhado para o 17º Distrito Policial e segue à disposição da Justiça.

Fonte: TNH1