Ufal prorroga prazo de inscrição para concurso de professor efetivo

Data: 03/02/2019

A Universidade Federal de Alagoas Ufal) prorrogou o prazo de inscrições para o concurso de professor efetivo por meio de retificação no edital 139/20181. Nova data passa a ser dia 8 de fevereiro, até às 11h.

O processo seletivo é para docentes das classes Auxiliar (8 vagas, com regime de 20h), Assistente-A (2 vagas, regime de trabalho de 40h com dedicação exclusiva) e Adjunto-A (10 vagas para regime de 20h; 8 para 40h e 31 vagas para jornada de 40h com dedicação exclusiva). O vencimento básico varia de R$ 2.236,31 até 4.463,93, acrescido da retribuição por titulação.

As provas continuam com dia de realização provável de 7 a 12 de abril e de 5 a 10 de maio. Há oportunidade para os campi A. C. Simões (Maceió), Arapiraca e do Sertão. Os cartões de inscrição contendo data exata, horário e local de início da prova escrita serão divulgados no site da Copeve no dia 2 de abril.

por Roberto Gonçalves/CadaMinuto