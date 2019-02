Com gols de Régis e Patrick Fabiano, CSA vence o Sampaio por 3 a 0 no Castelão

Data: 03/02/2019



O Centro Sportivo Alagoano venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 0 na noite deste domingo (3), no Estádio Castelão, em São Luís, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Régis abriu o placar aos 25′ do primeiro tempo e Patrick Fabiano ampliou aos 6′ e aos 40′ da etapa final.

O Azulão segue invicto na Copa do Nordeste, conquistou a primeira vitória, chegou aos cinco pontos e assumiu a liderança provisória do Grupo B. Isso porque o Ceará tem quatro pontos e ainda joga contra o Altos no próximo sábado, pelo encerramento da rodada. Ainda sem vencer na Copa do Nordeste, o Sampaio permaneceu com um ponto e ficou na sétima posição do Grupo A.

Ficha técnica

Sampaio Corrêa

1- Rodrigo Santos

2- Talisson

3- Paulo Sérgio (13- Wanderson, aos 8′ do 1º tempo)

4- Moisés

6- Rômulo

5- Patrick Mota

8- Dedé

7- Medina (18- Eloir, aos 29′ do 2º tempo)

10- João Felipe (21- Edgar, aos 9′ do 2º tempo)

11- Lucas Gabriel

23- Maxuell

Técnico: Flávio Araújo

Banco: 12- Rodrigo Carvalho, 13- Wanderson, 14- Rafael, 15- Yann David, 16- Ton Abreu, 17- Wesley, 18- Eloir, 19- Christian, 20- Bruninho, 21- Edgar e 22- Marcony.

CSA

1- João Carlos

11- Régis

13- Gérson

4- Luciano Castan

6- Pedro Rosa

5- Amaral

8- Dawhan

2- Joazi (17- Jhonnatan, aos 22′ do 2º tempo)

10- Matheus Sávio (20- Victor Paraíba, aos 38′ do 2º tempo)

19- Didira

99- Patrick Fabiano (9- Lohan, aos 43′ do 2º tempo)

Técnico: Marcelo Cabo

Banco: 31- Fabrício, 18- Jhon Cley, 7- Hiago, 9- Lohan, 15- Roni Fernandes, 16- Rafinha, 17- Jhonnatan, 20- Victor Paraíba e 21- Ramon.

Gols

CSA: Régis (25′ do 1º tempo) e Patrick Fabiano (6′ do 2º tempo e 40′ do 2º tempo).

Cartão amarelo

Sampaio Corrêa: Moisés (2).

CSA: Gérson.

Cartão vermelho

Sampaio Corrêa: Moisés.

Arbitragem

Árbitro: Leo Simão Holanda (CBF/CE);

Auxiliar 1: Anderson Moreira de Farias (CBF/CE);

Auxiliar 2: Renan Aguiar da Costa (CBF/CE);

4º árbitro: Paulo José Souza Mourão (CBF/MA).

