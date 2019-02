Fique atento ao prazo de pagamento da “amarelinha” para veículos de finais 1 e 2

Data: 05/02/2019



O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) informa aos proprietários de veículos com placas de finais 1 e 2 que o prazo para licenciar os seus veículos termina no dia 28 de fevereiro. A guia de licenciamento (“amarelinha”), que não é mais enviada para a residência dos cidadãos, pode ser emitida de forma on-line no site www.detran.al.gov.br na opção “Veículo”.

No endereço eletrônico do Detran/AL, o proprietário também poderá verificar os valores referentes ao licenciamento na área de “Consulta de veículos” e ter acesso ao calendário anual de acordo com o final da placa.

Considera-se licenciado o veículo para o qual conste o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), das taxas do Detran, do seguro obrigatório e das multas vinculadas ao veículo, independentemente do motorista responsável pelas infrações cometidas.

O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) será entregue apenas no endereço do veículo constante no cadastro do órgão. Por isso, é necessário que o usuário atualize seu endereço para evitar a devolução de documentos pelos Correios.

O licenciamento é obrigatório, independente do ano do veículo, e a falta dele pode gerar remoção ao pátio, multas e pontos na habilitação. A taxa de licenciamento anual é exigida para veículos automotores, reboques e semireboques.

Confira abaixo o prazo para pagamento da guia de acordo com o final da placa do veículo:

Final da placa Prazo

1 e 2 28/02/2019

3 e 4 29/03/2019

5 e 6 30/04/2019

7 e 8 30/05/2019

9 e 0 29/06/2019

Fonte: Agência Alagoas