Homem que teria esfaqueado irmão é preso suspeito de ameaçar a mãe

Data: 05/02/2019



Um homem foi preso suspeito de ameaçar a própria mãe na noite dessa segunda-feira (4), no município de Taquarana, interior do estado. José Alfredo do Nascimento, 40 anos, também teria esfaqueado o irmão no dia anterior.

De acordo com informações do relatório do 3º Batalhão, a guarnição esteve no local da ocorrência e constatou o fato. A mãe do suspeito relatou à polícia que sofreu as ameaças e que o mesmo havia desferido golpes de faca no próprio irmão.

Após a abordagem, os militares conduziram o suspeito para a Delegacia Regional de Palmeira dos Índios, onde ele foi autuado por ameaça, com base na Lei Maria da Penha.

Fonte: Gazetaweb