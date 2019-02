Para o lugar de Bebeto, CSA confirma Eweton Câmara como técnico do sub-20

Data: 05/02/2019



O sub-20 do CSA tem um novo comandante. O técnico Ewerton Câmara, 46 anos, chega para treinar a equipe de base nesta temporada. O treinador e toda comissão técnica serão apresentados no fim da tarde desta terça-feira, às 17h, no CT Gustavo Paiva, no Mutange. O cargo era ocupado por Bebeto Moraes, que aceitou a proposta do CRB.

Na chegada ao Azulão, Câmara chega com o preparador físico Wilson Júnior e o preparador de goleiros Everton Patinho, remanescentes das campanhas de 2018 do Sub-20 do Azulão e da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2019.

Na atual temporada, o CSA sub-20 disputará o Campeonato Alagoano, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste.

Carreira

O paraibano acumula experiências em diversos clubes, como Estanciano-SE, União-AL, Penedense, Santa Cruz-PB, CEO. Entre 2012 e 2014, o treinador conquistou três acessos com Estanciano e Boquinhense, no Campeonato Sergipano, e com o Penedense, no Alagoano, levando o alvirrubro à Primeira Divisão do Estadual. Em 2018, comandou o América-SE.

Fonte: Gazetaweb