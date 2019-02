Procuradoria-Geral do Estado abre seleção para estagiários de Direito

Data: 05/02/2019

Estão abertas as inscrições para seleção de estagiários de Direito da Procuradoria-Geral do Estado. As inscrições serão feitas entre os dias 4 e 15 de fevereiro para 25 vagas, sendo 21 em Maceió e quatro em Arapiraca. Existem vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência. Para efetuar a inscrição, os candidatos deverão entregar, além da documentação, uma lata de leite integral – que depois será encaminhada a entidades de assistência comunitária.

As provas serão aplicadas pelo Centro de Estudos da Procuradoria no dia 15 de março a partir das 14h. O local será previamente divulgado no site e nas redes sociais da PGE. Os interessados em concorrer às vagas deverão comprovar, no ato da inscrição, que estão matriculados a partir do quinto período do curso de Direito de instituições de ensino sediadas em Alagoas que sejam conveniadas para estágio com a PGE, como aponta o Edital 01/2019.

O estágio tem duração prévia de um ano e, de acordo com o desempenho do estudante, pode ser prorrogado por mais um ano. Como remuneração, os estagiários receberão bolsa mensal e auxílio transporte. Vale salientar que a contratação só não será efetivada se o estudante estiver cursando os dois últimos períodos do curso de Direito. O selecionado também não pode ter estágio em outro órgão ou instituição pública.

A seleção será realizada por meio de teste de múltipla escolha, contendo 50 questões objetivas, sendo cinco de direito civil e empresarial; 10 de direito constitucional; 10 de direito administrativo; 10 de direito processual civil; 10 de direito tributário e financeiro; e cinco de direito do trabalho e processo do trabalho, cada uma com cinco alternativas, das quais apenas uma está correta. O conteúdo programático pode ser conferido no edital disponível no site da PGE.

Documentação exigida

As inscrições serão realizadas na Procuradoria-Geral do Estado, situada na Av. Assis Chateaubriand, nº 2578, no bairro do Prado, em Maceió e em Arapiraca na Coordenação-Geral do Interior da PGE, localizada na Avenida Rio Branco, 109, Centro. Elas serão feitas de segunda a quinta das 14h às 17h, e na sexta-feira das 9h às 12h.

Serão exigidos no ato da inscrição: original e cópia do comprovante de matrícula e do R.G ou outro documento com foto; ficha de inscrição que está disponível no site da PGE; laudo médico original e expedido 90 dias antes do término das inscrições especificando a CID (apenas para candidatos portadores de deficiência). O link com o edital está disponível no site www.pge.al.gov.br

Fonte: Agência Alagoas