Projeto da Codevasf em Alagoas promove acesso de agricultores familiares a tecnologias de irrigação

Data: 05/02/2019



O acesso de agricultores familiares a tecnologias de irrigação por meio de um projeto da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) promete dar novas perspectivas de trabalho e renda em Alagoas. O projeto está implantando kits de irrigação por gotejamento e por microaspersão em pequenas propriedades rurais como estratégia para fixação das famílias no campo.

O projeto integra o Programa de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável da Codevasf e atende à Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Os kits estão beneficiando 275 famílias nos municípios de Maragogi, Boca da Mata, Feira Grande, Atalaia, Limoeiro do Anadia, Campo Alegre e Flexeiras.

Segundo o técnico agrícola Cláudio Régis, da Unidade de Desenvolvimento Territorial da Codevasf em Alagoas, responsável pela execução do projeto, as famílias passaram por um processo de seleção, no qual foram observados a viabilidade e pertinência da adesão dos agricultores ao projeto.

“A principal exigência é que todos os selecionados sejam agricultores familiares, comprovado por meio da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP). Em seguida, uma equipe de campo realizou a mobilização, a seleção e o cadastramento das famílias nos municípios selecionados. Por último, foi observado o atendimento aos pré-requisitos que apontam a viabilidade na implantação dos sistemas de irrigação, como profundidade do solo e disponibilidade e qualidade de água e energia elétrica”, detalhou Cláudio Régis.

Ele explica que o projeto está implantando dois tipos de kits de irrigação. O primeiro está projetado para uma área de 0,5 hectare e possuem dois modelos, um que usa a tecnologia de irrigação localizada por gotejamento e o outro a tecnologia de irrigação localizada por microaspersão. “O método de irrigação localizada é a forma mais econômica, pois evita o desperdício de água ao fornecer somente a necessidade da planta, sem falta ou excesso”, afirmou o técnico agrícola da Codevasf.

Régias acrescenta que a tecnologia de irrigação localizada também é específica para culturas do tipo folhosas ou que se adaptem, a exemplo do coentro e da alface. Especificamente a irrigação localizada por gotejamento é normalmente usada em culturas de subsistência como inhame, batata e hortaliças diversas.

O outro tipo de kit de irrigação está configurado para atender agricultores com área de 1 hectare e usa exclusivamente a tecnologia de irrigação por gotejamento e deve ser utilizado para atender culturas convencionais e fruticultura.

Oportunidades no campo

José Ariston Valentim, 57 anos, sempre viveu da agricultura na zona rural do município de Campo Alegre, no agreste alagoano. Começou desde cedo, aos 10 anos, com os pais e ainda trabalha duro em sua pequena propriedade. Após o cadastramento realizado pela Codevasf, o agricultor foi contemplado com o kit de irrigação para 0,5 hectare e viu sua realidade de trabalho mudar. Hoje ele cultiva mamão, feijão-de-corda, macaxeira, batata, entre outros, que são vendidos na região.

“Estou cansado, mas ainda lutando. Planto de tudo. Esse kit de irrigação está sendo bom demais para mim, porque antes eu estava trabalhando muito aperreado apenas com uma bombinha e uma caixinha de água que não davam vencimento. Com o kit, agora tenho um tanque para irrigar e melhorou muito. Fazer agricultura com pouca água é complicado. Iniciei agora e estou tentando diversificar”, contou o agricultor.

Ariston tem um filho que é técnico agrícola. Após ser demitido de uma usina da região, ele conquistou um novo emprego somente em Minas Gerais. O sonho do agricultor é ter o filho trabalhando com ele na roça. “Se fosse trabalhar com ele seria melhor. Hoje eu trabalho sozinho. Somente quando eu posso e preciso de alguém, eu coloco alguém para me ajudar. Eu saio de casa às 5 horas e, muitas vezes, fico irrigando até 18h ou 19h”, comentou.

Outro agricultor beneficiado é José Fagundes Filho, 40 anos. Ele possui um pequeno lote de terra na zona rural do município de Campo Alegre. Para ele, o acesso ao kit de irrigação por gotejamento de 1 hectare veio em momento certo, pois ele estava correndo risco de perder a lavoura. Hoje ele cultiva banana, mamão, batata-doce, horta e pretende apostar fortemente na fruticultura.

“Essa grande ajuda chegou no momento certo, pois a lavoura estava sofrendo com um estresse hídrico muito alto. No mês de novembro do ano passado, a temperatura estava altíssima. Hoje trabalho com banana, mamão, batata-doce e horta. Mas meu forte será trabalhar com fruticultura. É onde vejo que terei mais resultado. Já estou na chamada pública da merenda escolar e vou colocar parte da produção para venda no comércio local”, revelou Fagundes.

A previsão da Codevasf é que até o final de março deste ano todas as 275 famílias de agricultores estejam com os kits de irrigação em pleno funcionamento.

Fonte: Assessoria/Codevasf