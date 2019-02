Blog Valdi Fernando: Penedo já vive Carnaval 2019 com uma grande programação

Data: 06/02/2019



A alegria das previas carnavalescas começam no último sábado (02) com o desfile do Bloco dos Comerciários e muito animação na orla fluvial com Maxylene Cruz, Marcelo Topadinho e Julinho Porradão. O Bloco do Comerciário abriu a programação de todo mês de fevereiro.

No próximo domingo (10) de fevereiro será a vez da Nata dos Músicos desfilar pelas principais ruas de Penedo. Com uma super orquestra de frevo, a agremiação promete fazer uma bonita festa, regada de muita alegria e, principalmente, segurança para os foliões. A concentração será na Praça São Judas Tadeu, a partir das 11 horas.

Em 14 de fevereiro será a vez do Molinho. O bloco, que sempre arrasta uma verdadeira multidão, desfilará a partir das 18 horas com concentração nas imediações da Escola Rotary, situada no bairro Nossa Senhora de Fátima, conhecido popularmente como Coréia. A animação da festa ficará por conta de uma orquestra de frevo e paredão.

No dia 15 de fevereiro, a folia continua com o desfile do Bloco Vassourinhas, que há quase 6 décadas sai às ruas com a rainha das bonecas de toda a região, a Raquel. A concentração para o desfile da agremiação carnavalesca, que é uma das mais tradicionais da cidade ribeirinha, será na Praça da Santa Cruz, a partir das 19 horas.

No dia 16 de fevereiro, a maior agremiação carnavalesca de Penedo e região desfilará mais uma vez pelo Centro Histórico da cidade ribeirinha. Da Praça Jácome Calheiros, o Ovo da Madrugada seguirá em direção à 12 de Abril, na orla fluvial da cidade, passando pela principal via do comércio. Em seguida, o cortejo da alegria retorna ao local da partida com orquestras de frevo, banhos de carro-pipa e muita alegria. A concentração da agremiação carnavalesca será a partir das 10 horas.

A série de prévias carnavalescas de Penedo segue com a Lavagem do Senhor do Bonfim, no Oiteiro. Além de muito frevo e alegria, a festa contará também com apresentações culturais com grupos locais e muita música boa. Uma das principais características da festa, que já integra o calendário cultural da cidade, é a tranquilidade com a qual ela acontece todos os anos, mesmo sendo prestigiada por milhares de pessoas.

O BH Folia será a última prévia carnavalesca a ser realizada em Penedo. No dia 24 de fevereiro, o logradouro conhecido como Beco do Hospital estará preparado para receber de braços abertos os foliões que junto aos moradores da localidade devem cair no passo ao som de muito frevo e alegria.

Com Mozart Luna