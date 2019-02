Semthas realizará nova entrega de cestas nutricionais para gestantes e nutrizes em Penedo

Data: 06/02/2019



A Secretaria municipal do trabalho, habitação e assistência social- Semthas começará na próxima terça-feira (12), mais uma entrega das cestas nutricionais na zona rural de Penedo para gestantes e nutrizes, beneficiaria do Programa de complementação alimentar e nutricional, e em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a Coordenadora do Programa das Cestas Nutricionais em Penedo, a Assistente Social Leidy Ane Oliveira, será entregue as cestas nutricionais para as beneficiarias do programa já cadastradas, sendo iniciado na zona rural da cidade. Ela também destaca que em breve será divulgado o cronograma referente as beneficiárias da zona urbana.

As entregas na zona rural iniciará no Povoado Ponta Mofina , para as gestantes e nutrizes do programa das cestas nutricionais .As mesmas serão exclusivas para as beneficiarias cadastradas no sistema e em acompanhamento no Posto de Saúde com Pré-natal em dia, para as gestantes. Já para as nutrizes as beneficiarias devem estar em dia com a vacina da criança e o teste do pezinho.

As entregas contarão com a presença de toda a equipe da Semthas e também dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, enfermeiras e a coordenação de saúde, para além de conferir toda documentação, acolher e atender a todas as beneficiárias.

Cronograma

Local: Postos de Saúde

Horario: 9h todos

✅12/02( terca)- PONTA MUFINA

13 gestantes

16 nutrizes

✅15/02(sexta)- COOPERATIVA

24 gestantes

23 nutrizes

✅19/02(terca)- CAPELA

17 gestantes

17 nutrizes

✅20/02(quarta)- TABULEIRO DOS NEGROS

20 gestantes

14 nutrizes

✅22/02(sexta) – SANTA MARGARIDA

32 gestantes

17 nutrizes

PALMEIRA ALTA

21 gestantes

10 nutrizes

Fonte: Ascom/PMP