ALE aprova rateio do Fundeb sem tributos para professores

Data: 06/02/2019



A sessão extraordinária da Assembleia Legislativa convocada para apreciar o rateio dos R$ 31 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), encaminhado pelo governo do Estado, se tornou um intenso debate a respeito da matéria e seus descontos.

Ao final de mais de quatro horas de debates, os 22 deputados estaduais aprovaram o repasse para os professores da rede estadual sem tributação, como vinha ocorrendo há quatro anos.

“É uma matéria de relevância social e de extrema importância para os professores”, disse o presidente da ALE, deputado Marcelo Victor, para justificar a convocação extra.

Como não há comissões temáticas formadas na ALE, o plenário indicou como relator especial da matéria o deputado Davi Maia (DEM). Ele deu parecer favorável, porém colocou uma emenda ao texto original evitando que houvesse tributação para os professores.

Esse, inclusive, foi um pedido da categoria, que lotou as galerias da Casa e pressionou os deputados nos corredores e gabinetes.

Para a deputada Jó Pereira (MDB), uma das articuladoras para a sessão extraordinária, a aprovação do Fundo da Educação Básica e Valorização do Magistério (Fundeb) é importante para os professores e ainda vai ajudar a economia porque irá fazer o recurso circular nas cidades.

Até aí tudo parecia harmônico, até que, após 30 minutos de suspensão, os deputados voltaram para o plenário. Ao apresentar sua emenda, o deputado Davi Maia foi contestado pelo deputado Sílvio Camelo (PV), que disse que o texto havia sido alterado.

“Apresentei a emenda para vedar qualquer desconto previdenciário, o que vem ocorrendo há quatro anos, mas é ilegal e vai de encontro a decisões judiciais. E também para reforçar que o rateio deve ser isonômico, ela foi necessária porque o governo não mostrou o valor no projeto”, destacou Maia.

Mesmo sem ser oficialmente o líder do governo, ele acabou ouvindo críticas do deputado Bruno Toledo (SD), por causa do atraso no encaminhamento da matéria, que deveria ter sido votada no mês de dezembro.

“A responsabilidade para esse atraso é inteiramente do governo do Estado. Aliás, a convocação e mobilização para este momento aqui estar acontecendo não contou com nenhum telefonema do governador [Renan Filho].O fato de não ter liberado o recurso em dezembro causou prejuízos ao Estado”, destacou Toledo.

Camelo chegou a propor que a apreciação fosse adiada, tanto que, diante do impasse, a sessão voltou a ser suspensa para um breve entendimento de lideranças.

Com o retorno, houve algumas cobranças como a do deputado Francisco Tenório (PMN), que lembrou que só há rateio porque o governo não aplicou os recursos.

“Só há esse rateio porque não houve aplicação. Ou seja, se deixou de pagar professores, que inclusive, na gestão do secretário Luciano Barbosa, foram reduzidos porque existem muitos monitores. Outro detalhe é que sem o repasse se deixou de arrecadar pouco mais de R$ 3 milhões para a previdência estadual”, observou Tenório, orientando que em 2019 os recursos sejam mais bem aplicados.

Ao final, Camelo foi convencido a desistir do adiamento, sob pena de atrasar ainda mais o repasse para os trabalhadores da educação.

Repercussão

Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Alagoas (Sinteal), professora Consuelo Correia, o repasse dos recursos é importante, porém o melhor é que fosse incorporado aos vencimentos da categoria.

“Queremos que o governo pague e valorize os professores em seu salário, porque assim podem incorporar o valor e ir para a aposentadoria”, disse Consuelo.

Ela disse, ainda, que o dinheiro do rateio é exclusivamente para os professores e não pode se misturar com a ideia do governo de pagar um “prêmio” para as escolas que alcançaram um bom desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Fonte: Gazetaweb