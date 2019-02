Estreante, Marcelo Beltrão é líder da maior bancada na Assembleia Legislativa de Alagoas

Data: 06/02/2019



Com experiência no Executivo (já foi prefeito e secretário municipal), o deputado estadual Marcelo Beltrão foi escolhido líder da maior bancada do Legislativo alagoano.

Estreando na Assembleia Legislativa de Alagoas, mas com experiência política de sobra, o parlamentar é reconhecido como um bom ouvinte e, quando necessário, um conciliador. Talvez por isso tenha recebido a missão dos colegas de partidos, que inclui além dele, Olavo Calheiros, Jó Pereira, Galba Novaes, Ricardo Nezinho e Paulo Dantas.

Os deputados Jairzinho Lira e Léo Loureiro, reeleitos, vão liderar as duas maiores bancadas da Casa, depois do MDB, as do PRTB e PP, respectivamente com quatro deputados cada uma.

Reeleito, Gilvan Barros vai liderar a bancada do PSD e Cibele Moura, outra estreante, vai liderar o PSDB. Os dois partidos têm, cada um, dois deputados.

As demais legendas com representação na Assembleia Legislativa de Alagoas na atual legislatura tem apenas um deputado. Nesse caso, os líderes farão a própria indicação.

Alinhamento com o Palácio dos Palmares

O líder do MDB, Marcelo Beltrão, diz que ainda está “aprendendo” a trabalhar no Legislativo, mas acredita que poderá ajudar o governador Renan Filho a acertar “mais uma vez” na gestão do Estado: “não vou apenas torcer, mas também trabalhar para que o governo dê certo”, aponta.

Na primeira votação, nesta quarta-feira, 6, ele ajudou a aprovar a lei do rateio do Fundeb com algumas modificações, que na sua avaliação não oneram gasto para o governo.

Beltrão discorda da versão de alguns colegas de que o rateio é necessariamente prova de má gestão de recursos: “existem várias outras questões que podem provocar o rateio, a exemplo do aumento de receita ou da frustração de contratações ao longo do ano. O rateio, na verdade, pode se transformar num prêmio para o professor dependendo de como seja aplicado”, pondera.

Veja como ficam as indicações de líderes já formalizadas na Assembleia Legislativa de Alagoas até agora:

Partidos com mais de um deputado

MDB (seis deputados) – Marcelo Beltrão

PP (quatro deputados) – Léo Loureiro

PRTB (quatro deputados) – Jairzinho Lira

PSD ( dois deputados) – Gilvan Barros Filho

PSDB (dois deputados) – Cibele Moura

Partidos com apenas um deputado

DEM – Davi Maia

SD – Marcelo Victor (presidente da ALE)

PSL – Cabo Bebeto

PV – Sílvio Camelo

PPS – Marcos Barbosa (3o secretário da Mesa)

PROS – Bruno Toledo

PDT – Inácio Loiola

Partidos que ainda não formalizaram a indicação

PTB – Antônio Albuquerque

PMN – Francisco Tenório

por Edivaldo Júnior/Gazetaweb