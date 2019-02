Ministério Público investiga ‘farra das diárias’ na Arsal

Data: 07/02/2019



O Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL) investiga a denúncia de irregularidades desvio de dinheiro cometidas na Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (Arsal). A TV Gazeta teve acesso exclusivo a documentos que comprovam que funcionários da recebiam o pagamento por diárias de viagens que nunca aconteceram.

Cinco pessoas estão sendo investigadas. De acordo com as investigações do Ministério Público, o valor das diárias repassado aos servidores com indícios de irregularidade ultrapassa os R$ 150 mil, no período de dois anos.

Em um dos casos, um servidor da Agência recebeu R$ 1.820 para uma viagem de Maceió pra Florianópolis. O objetivo da viagem, segundo o documento, seria para a participação em um congresso.

Em outro, o mesmo servidor recebeu R$ 1.400 para viajar de Maceió a Recife, para participar de reuniões na sede da Agência de Regulação de Pernambuco. O MP solicitou documentos ao órgão para saber se o servidor compareceu ao local.

Por meio de um ofício, a agência informa que “nos registros, não consta a presença do servidor na agência”.

“Aqueles que estão trabalhando, vamos entrar com uma ação contra eles e pedir liminarmente a retirada deles. Não só a retirada, bem mais coisa em desfavor deles. No final da ação, eles vão se defender, que é um direito constitucional, vão provar se o Ministério Público está correto ou não está. Aqueles que tiverem e forem condenador vão perder o cargo e os que já saíram vão responder e ressarcir o valor”, expôs o promotor de Justiça Sidrack Nascimento.

Após a fase de coleta de provas, o promotor disse que vai ingressar com uma ação civil pública contra os suspeitos.

“Estou dando entrada na segunda-feira só sobre as diárias, o festival de diárias. Mas quero adiantar que tem tema na Arsal pra gente trabalhar o ano inteiro”, disse Nascimento.

Os documentos analisados pelo MP são de diárias liberadas entre 2015 e 2017. Por enquanto, o órgão informou que não vai divulgar os nomes dos suspeitos.

O atual presidente da Arsal, Lailson Ferreira Gomes, comunicou que abriu uma sindicância interna para apurar as supostas irregularidades.

“Nós criamos imediatamente uma comissão que está realmente notificando as pessoas e dando todo o direito de defesa com prazo legal para ver se existe realmente culpa ou não. Havendo culpa, essa presidência vai tomar as providências e não havendo culpa, será arquivado”, falou Gomes.

Fonte: G1/AL