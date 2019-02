Diretores escolares e Coordenadores Pedagógicos da Semed participam de reunião sobre as ações a serem desenvolvidas em 2019

Data: 08/02/2019



A Secretaria municipal de Educação- Semed realizou na tarde da última quinta-feira (7), na Escola municipal de Educação Básica a Santa Luzia, uma reunião com Diretores e Coordenadores Pedagógicos das escolas municipais de educação infantil (creches) de Penedo e coordenadores da educação básica, 6º ao 9º ano do ensino fundamental. O encontro também contou com a presença do corpo técnico da Semed.

Durante a reunião foram abordados encaminhamentos e traçadas as ações que serão desenvolvidas durante o ano de 2019.

De acordo com a Semed, o objetivo do encontro está direcionado para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem da rede municipal de ensino, abordando os temas importantes nesse contexto. Iniciando assim o ano letivo de forma organizada para permitir a realização de um trabalho significativo, assim como o alcance das metas educacionais.



Fonte: Ascom/PMP