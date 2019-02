Prefeito Marcius Beltrão apresenta no Estado do Paraná projeto na área de saúde implantado com sucesso em Penedo

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão visitou nessa quinta-feira (7) a cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, para compartilhar com a gestão municipal daquela cidade, a solução adotada na área de saúde pelo município de Penedo, referente ao tratamento dos pacientes crônicos, na qual além de melhorar a qualidade de vida desses pacientes, trouxe importante economia de recursos para a saúde municipal. Na ocasião estiveram presentes o Secretário de Saúde daquele Município, Giovane de Souza e sua equipe da Secretaria de Saúde.

De acordo com o Prefeito Marcius Beltrão durante a visita a São José dos Pinhais, foi apresentado ao Secretario de Saúde daquele município, o projeto implantado em Penedo referente a gestão de crônicos na área de saúde, o que representa uma grande solução para o tratamento desses pacientes crônicos. O referido projeto é realizado por meio de uma iniciativa que integra o poder público, Prefeitura Municipal de Penedo, com setor privado, criando uma sociedade inédita no Brasil, utilizando tecnologias e soluções na área de saúde pública.

Esse projeto referente ao tratamento de pacientes crônicos, trabalha com a integração de informações através de um software desenvolvido e realizando por meio dessas informações obtidas o tratamento necessário, com o acompanhamento periódico por profissionais de saúde, dos pacientes crônicos em situação de risco de terem seus quadro agravados: Diabéticos, hipertensos e com sobrepeso bem acima da normalidade, evitando assim que os mesmos apresentem pioras em seu estado de saúde.

Com isso esses pacientes deixam de utilizar recorrentemente os serviços de saúde emergenciais, diminuindo também a necessidade de solicitação de exames específicos de alta complexidade como: Tomografia computadorizada, ressonância magnética, diminuindo também as internações hospitalares.

Esse procedimento auxilia também na economia nos recursos públicos para o município, já que os números de Penedo referente a implantação do projeto, são impressionantes com relação a baixa insciência dos pacientes acompanhados, na utilização de serviços emergências de saúde. Dos doentes crônicos acompanhado pelo projeto , 90% deixaram de utilizar a UPA- Unidade de Pronto Atendimento e 56% não precisaram mais de internação hospitalar.

“Esses pacientes não tinham uma boa qualidade de vida. Por conta da taxa de açúcar elevada no sangue, entre outros agravantes. O que Penedo tem feito nessa área, por meio desse projeto, deverá ser replicado em todo o Brasil. Melhoramos a qualidade de vida desses pacientes e também de sua família, estamos mostrando para o Brasil um grande case de gestão que tem tudo para transformar a saúde de nosso país”, enfatizou o Prefeito Marcius Beltrão.

Para o Secretário municipal de Saúde de São José dos Pinhais, Giovane de Souza, a visita do Prefeito Marcius Beltrão representou um passo muito importante na efetivação de um parceria entre as duas cidades, com a utilização do projeto implantado com sucesso em Penedo no tratamento dos pacientes crônicos.

“Prefeito, ficamos muito honrado com a sua presença, agradecemos ao senhor e ao seu município, o senhor poder vim aqui contribuir com a experiência implementada no seu município é uma satisfação para nós. Estamos criando essa parceria que está sendo iniciada hoje, tornando nossos municípios coirmãos . Quero parabeniza-lo pela forma de gestão aplicada em Penedo , percebemos que o senhor é uma pessoa inovadora e a gente consegue ver o seu empreendedorismo e a preocupação com o seu povo”, destacou o Secretário Giovane de Souza.

Nessa sexta-feira (8), o Prefeito Marcius Beltrão, estará na cidade de Cascavel localizada também no estado do Paraná, próximo da fronteira com a Argentina para também apresentar as autoridades locais, o referido projeto.

