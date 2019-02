Uncisal abre inscrições para 100 vagas no projeto MedEnsina 2019

Data: 07/02/2019



O sonho de ingressar em uma instituição de ensino superior tem levado a cada ano dezenas de estudantes às salas da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) para aulas do MedEnsina, um projeto de Extensão que beneficia diretamente alunos ou ex-alunos da rede pública. O projeto surgiu em 2003 e é tocado por universitários que ministram aulas com foco no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e em vestibulares tradicionais, incluindo o vestibular da Uncisal.

No MedEnsina, os estudantes beneficiados têm acesso a material didático gratuito no mesmo nível dos cursos pré-vestibulares privados e plataformas online de educação. Além de estudantes da rede pública, podem participar do projeto MedEnsina bolsistas de escolas particulares. As aulas são ministradas por universitários de diversas instituições, que, ao final do projeto, recebem um certificado de extensão.

Neste ano, a Uncisal ampliou o número de vagas para atender à demanda dos estudantes. Estão sendo oferecidas 100 vagas para alunos que concluíram ou que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas, particulares (na condição de bolsista integral), cenecistas, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e supletivos.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 11 de fevereiro no endereço eletrônico: http://selecao.uncisal.edu.br. As aulas iniciarão no dia 11 de março de 2019 e terminarão em dezembro do mesmo ano. Elas acontecerão de segunda à sexta-feira, das 18h às 21h30, e, eventualmente, poderão ser realizadas também aos sábados e/ou aos domingos.

Contribuição

O pró-reitor de Extensão da Uncisal, George Souza, destacou a contribuição da Uncisal para que jovens da rede pública tenha acesso ao ensino superior. “Este projeto da Uncisal é de grande importância social para Alagoas. Muitos médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, entre outras profissões, só conseguiram ingressar na universidade graças ao MedEnsina. Muitos jovens que não têm condições de pagar um cursinho preparatório encontram neste projeto a oportunidade de realizar o sonho do curso superior”, afirmou o pró-reitor.

Fonte: Ascom Uncisal