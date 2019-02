Alagoas ganha 945 novos soldados da Polícia Militar

Data: 08/02/2019



Alagoas ganhou, nesta sexta-feira (8), 945 novos soldados da Polícia Militar, aprovados em concurso público realizado pelo Governo de Alagoas em 2017. A solenidade de formatura aconteceu durante a manhã e o início desta tarde no Ginásio do Sesi, bairro do Trapiche da Barra, em Maceió. O governador Renan Filho participou da cerimônia, que também marcou os 187 anos de fundação da PM.

O governador afirmou que vai seguir tratando a Segurança Pública como prioridade: promoverá concursos públicos anuais e investirá ainda mais em infraestrutura. A missão é manter Alagoas como o Estado que mais reduz os índices de violência em todo o país.

“Eu fui eleito para elevar o contingente policial, para garantir mais segurança ao cidadão e é isso o que estamos promovendo hoje, aqui, com esses novos soldados, dando exemplo ao Brasil. Enquanto muitos Estados sequer pagam os salários, aqui a gente mantém as contas em dia, faz concurso público, forma novos policiais e garante avanços em todas as áreas”, destacou o governador, reafirmando o compromisso de realizar concursos anuais para a área da Segurança Pública.

“Vamos seguir ampliando os Centros Integrados de Segurança Pública, fortalecendo as polícias Militar e Civil. Esta também terá concurso esse ano para delegado e agente. Seguiremos garantindo mais integração, reduzindo violência e realizando mais investimentos em inteligência para aumentar a capacidade de elucidação dos crimes”, acrescentou.

A solenidade de formatura dos 945 novos policiais também fez parte das comemorações alusivas ao aniversário de 187 anos de fundação da PM alagoana, ocorrido no dia 3 de fevereiro. Ainda durante a cerimônia desta sexta-feira, foram outorgadas 33 medalhas do mérito e realizadas as promoções de 56 oficiais e 311 praças

“Nesse governo, a Polícia Militar teve o maior número de promoções de sua história. Desde 2015, são mais de dois mil policiais militares formados”, afirmou o comandante-geral da PM alagoana, coronel Marcos Sampaio.

A solenidade foi marcada pela emoção, sobretudo dos familiares dos soldados, que lotaram o Ginásio do Sesi para prestigiar a formatura. A cerimônia coroa uma longa jornada que teve início ainda com a maratona de estudos para o concurso e seguiu com o rigoroso treinamento de formação.

A alegria não cabia dentro da farda nova e alinhada do soldado Gabriel Medeiros de Amorim Nobre, 23 anos. Ele é um dos 945 soldados da PM formados nesta sexta-feira e revela que não vê a hora de começar a atuar em defesa da segurança da população alagoana.

“Estou muito entusiasmado para, enfim, ir às ruas e servir na atividade fim. Fico muito feliz por ter conseguido concluir o curso com êxito. Estamos prontos”, garantiu o agora soldado Amorim, nome de guerra.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Lima Júnior, informou que os novos soldados vão reforçar o policiamento no interior do Estado e, sobretudo, das áreas vermelhas – consideradas as mais críticas.

“O comandante-geral da PM já fez o trabalho técnico de redistribuição desse novo efetivo. Ele vai recompor todos os GPMs (Grupamentos de Polícia Militar) de Alagoas, então todos os municípios do Estado serão contemplados, bem como todos os Centros Integrados de Segurança Pública. Os demais policiais serão deslocados para as áreas vermelhas”, revelou Lima Júnior.

A solenidade contou com a participação de diversas autoridades, dentre elas o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, deputado Marcelo Victor; e o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Tutmés Airan.

Fonte: Agência Alagoas